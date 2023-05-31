有線停播｜電影台堪比Netflix？　《陰陽路》《古惑仔》播到爛

有線電視月中宣布獲政府批准交還收費節目服務牌照，結束30年廣播歷史。當年有線創下不少歷史，當中包括開創24小時電影頻道全天候播放中外電影，對於九十、二千年代網上串流影視平台還未普及時，這電影頻道可謂堪比Netflix及Disney+，成為香港觀眾從戲院以外接觸大量中外的渠道。

同一套戲一日內重播三次，同一個星期又重覆播放，隔一段時間又重播，作為有線長期用戶，同一套戲睇過幾十次屬閒事。（網上圖片）

當年有線開台時，標榜電影台無廣告、無間斷播放電影，由1993年的一條電影頻道，到1996年分成「電影一台」、「電影二台」及「電影三台」，其中一台及三台為24小時頻道，主要播放香港及荷里活電影，而二台的播放時間為晚上九點半至翌日早上六時，多年後才延長至凌晨十二時，主力播放外語電影及國外電影節得獎作品。

收看電影二台有尋寶的感覺，當年網絡還未普及時，能夠簡便地接觸外語電影的渠道。（網上圖片）

24小時無間斷播放，重播屬無可避免，當中有不少電影重播又重播，例如《古惑仔》與《陰陽路》系列，可謂「播到爛」，而農曆新年就是周星馳及賭片的天下。對比今時今日的Netflix與Disney+可挑選想收看的節目，有線電影台的觀眾處於被動，但以當年有限科技之下，已足夠滿足不少觀眾的戲癮，亦有助培養觀映品味，做到雅俗共賞，事關電影二台會播放《藍白紅三部曲》、《現代啟示錄》等揚威國際影展的作品，無限重播總有機會讓觀眾看到這類藝術大作。

以往電影台會播放刪減版三級片，後來有線於2011年推出十八禁電影頻道「Cine P.」，全日播放足本三級片。（網上圖片）

值得一提的是，有線於啟播初期曾開設「自選影院」，以逐次收費形式讓觀眾選擇收看正在上映的電影，當中更包括足本三級片，不過要根據電視台安排的播放時間去選擇，而且很容易就會撳錯掣被迫付費，當年來說都算新奇好玩，應該是不少影迷的集體回憶。