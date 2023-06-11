機動兵工廠︱專訪鄭中基楊偉倫談演技　「表演不論出身殊途同歸」

鄭中基旗下網上平台《機動電視台》早前籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，挑選六位具有演出經驗與潛質的學員，參與一系列演員訓練，並邀請一系列香港電影業演員及工作者擔任星級導師。作為「機動兵工廠」廠長的鄭中基，與打頭陣的星級導師、憑《正義迴廊》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男主角」的演員楊偉倫（阿卵），早前接受《香港01》專訪，分享經過合作過《闔家辣》及《死屍死時四十四》兩部電影後，彼此對作為演員的心得與要求。



鄭中基旗下網絡平台《機動電視台》策動「機動兵工廠」演員培訓節目，並邀請楊偉倫擔任打頭陣的星級導師。（葉志明 攝）

想為業界作出貢獻

於「機動兵工廠」節目開鏡時，鄭中基曾經透露計劃成本高達七位數，亦會為表現最優秀的學員提供一份藝員合約，為栽培新一代演員不遺餘力。鄭中基於接受專訪提到「機動兵工廠」的想法源自構思網上頻道期間，認為部分題材希望由自己以外的演員拍攝，他表示：「當我們構思節目時，有許多題材希望拍攝，但我覺得應該要由後生仔去拍，並非由我去拍，所以慢慢開始思考，是否要訓練一些人才呢？最終決定拍成一個節目，希望找到新同事。」

由歌手成為演員，鄭中基進入大銀幕超過二十年，他坦言多年來於娛樂圈獲益良多，亦表示：「我做了這麼久，我都會問自己『在這個圈子裡，我有甚麼可以供獻出來幫助這個圈子呢？』因為我在這個圈子裡得到許多經驗等等，我唯一能夠做就是將我的知識、傳遞下去！發掘更多新人，培養他們！」有別其他選秀節目，「機動兵工廠」的訓練內容極為全面，涵蓋演技、配音、試鏡、與導演合作等領域，希望學員能夠得到全方位發揮。

作為「機動兵工廠」廠長的鄭中基，坦言起初只是構思節目，同時亦有考慮到自己能如何回饋這個多年來令他獲益良多的電影圈。（葉志明 攝）

《闔家辣》見真章

「機動兵工廠」打頭陣的星級導師，由《正義迴廊》男主角、在舞台劇界打滾多年的楊偉倫擔任，鄭中基與楊偉倫曾合作去年上映的《闔家辣》與今年上映的《死屍死時四十四》兩部電影。鄭中基表示邀請楊偉倫全因二人非常合拍：「一定是（因為）《闔家辣》！因為我們拍攝時，導演本來有提供對白，但拍完又請我們『不如你哋自己亂噏啦！』也好吧！」楊偉倫亦笑指：「嘗試一下也無妨！」鄭中基續指：「我們真的亂噏，竟然不斷不停的說。每一個鏡頭也不一樣，令我發覺『阿卵（楊偉倫）好玩喎，真係得喎！』加上有時拍喜劇，最重要看自己與對手是否合拍，如果無論如何也不合拍，便會感到尷尬！」

鄭中基與楊偉倫於《闔家辣》首度合作，二人對戲戲份雖少，但卻一拍即合。（《闔家辣》電影劇照）

係咪學院派唔緊要

楊偉倫畢業自香港演藝學院（APA）戲劇藝術學士、主修表演，與由音樂跨界電影的鄭中基，背景差異甚大。然而經過合作後，楊偉倫卻表示：「其實老實說，差異不算很大！因為去到某個階段，大家有一定程度的經驗時，無論起初出身的位置是甚麼，對表演的看法也會差不多，所以反而很容易合作！其實是否出身學院派，最重要的是完成表演，不論用甚麼方法，最後也是殊途同歸。」

鄭中基對於楊偉倫的看法，也表示同意：「其實這是我們開會時我問的第一個問題，因為許多人也會覺得，是否修讀過戲劇就會與眾不同？但阿卵當時表示，其實不論用甚麼方法，最重要是完成到表演，我當時也覺得『其實又係喎！』加上有時反而帶着許多銜頭、讀了甚麼碩士，反而身上會有更多包袱！」阿卵聽畢亦補充指，演戲到了最後，反而著重演員能夠去蕪存菁，放鬆地演出。

鄭中基與楊偉倫，一位由樂壇跨界成為演員；一位出身演藝學院，在劇場打滾多年，然而二人對演藝的看法相當接近，並未因背景而有所差異。（葉志明 攝）

做演員要學識放鬆

宣布啟動「機動兵工廠」計劃時，介紹一系列的星級導師期間，每位導師均分享心目中認演員最重要的素質。作為廠長的鄭中基，亦在專訪中分享自己從影多年的心得：「我想做演員首先要學懂放鬆，因為最容易聽到導演說『鬆啲呀！嘩！好緊呀你！』希望他們（學員）可以放鬆地做演員。其次我認為要有毅力，因為入行也知道等待機會的時間甚多，其實是『鬥長命』的過程，所以我覺得毅力都十分重要！」阿卵聽畢亦表示認同：「演員其實相當被動，機會不是需要的時候便會來臨！若你選擇堅持、不放棄，你唯一能夠做的便是做好準備！」

成為演員超過二十年，鄭中基認為作為演員，最重要的素質是放鬆演戲的能力及毅力。（葉志明 攝）

對於鄭中基希望「機動兵工廠」的學員能夠放鬆演戲，阿卵亦有一番見解：「許多時候你會看見演員很容易緊張，但你要知道如何能夠在很放鬆的情況下演戲，但放鬆又不等於散漫，那些叫崩塌。以前也有教過『叫你放鬆嘟！唔係叫你放Pea！』放鬆去演戲的狀態，我認為非常重要，亦是他們（學員們）需要學習的地方！」

楊偉倫進一步解釋演員放鬆演戲的心態，亦希望「機動兵工廠」的學員能夠掌握到。（葉志明 攝）

成為演員多年，鄭中基表示未有一個階段認為自己「識得做戲」，他表示：「其實沒有到某一個位置覺得『掂喇！』真的沒有！」他表示每次知道角色設定後，都會為角色做功課，也會投入想像、自己進行思考。鄭中基亦表示試過感到害怕，心想：「死啦！點呢？未試過做呢個（角色）喎！」反覆思考會否演得過份造作，每一個角色都重新出發。而阿卵亦同意，表示：「如果有一刻你覺得自己做到了，就真的犯下大忌！因為你的演繹方式變得死板，自己再也不會活生生地演繹！」他認為每個角色都需要尋找，按劇本想像、投入到人物的經歷中，正是每次重新出發的意思。