獵魔士｜第三集6月回歸　劇組爆「雷神細佬」接棒後將開拍第五季

由亨利卡菲爾（Henry Cavill）主演的Netflix奇幻劇《獵魔士》（The Witcher）第三季即將分別於6、7月上架，本季將會是亨利卡菲爾飾演獵魔士的最後演出，第四季將會由「雷神」細佬Liam Hemsworth接棒，選角導演Sophie Holland日前接受訪問時，意外爆出劇集將會開拍第五季。

Henry Cavill被爆擅自改劇本不尊重女性 遭《獵魔士》「炒魷魚」

第三季即將分上下部分上架，日期分別為6月29日及7月27日上架，（Netflix）

本季將會是亨利卡菲爾飾演獵魔士的最後演出。（《獵魔士》劇照）

Sophie Holland透露已開始與Liam Hemsworth第四季的拍攝工作，短暫休息後就會直接開拍第五季。不過當被問到亨利卡菲爾的推出，她則避重就輕表示：「我可能不該對此發表意見，我樂意回答，但我沒辦法。不過我真的很期待Liam的表現，他有非常多的粉絲。第四季將會是新角色與原有角色間完美融合的一季。」

「雷神細佬」Liam Hemsworth接棒於第四季來時飾演主角Geralt of Rivia。（Getty Images）

即將上架的第三集劇情主要講述Geralt of Rivia（亨利卡菲爾飾） 認定Yennefer已在Battle of Sodden中喪命，於是將Princess Cirilla帶到他認為最安全的地方，即是他的兒時家園Kaer Morhen。大陸上的諸王、精靈、人類和鬼神在牆外爭奪霸權的同時，他還必須保護Cirilla不受她體內所蘊藏的神祕力量受到傷害。