菠蘿油上太空為宣傳新劇？　徐天佑周國賢《宇宙廢柴菠蘿油》開播

近日網上有全新YouTube 頻道名為BBO（Black Box Office），其開台儀式別開生面，是將一個最具代表性的香港美食菠蘿油送上太空，象徵著開創一個全新的娛樂角度。頻道於5月30日正式啟動，而在今日（1/6）就會播出一部開台劇《宇宙廢柴菠蘿油》，由徐天佑、周國賢、朱栢謙主演，唔通為宣傳一套劇玩到上太空？



BBO的開台禮是將菠蘿油送上太空。（影片截圖）

《宇宙廢柴菠蘿油》是一部單元短劇，由徐天佑、周國賢、朱栢謙主演，故事講香港面臨一場大災難，一顆小行星即將正面衝擊這個城市。為了避免災難的發生，特別行動處決定以一種獨特的方式來保護市民：將引爆裝置藏匿在香港特色美食「菠蘿油」的牛油中。這安排是為了減少市民恐慌，但在距離發射僅剩幾小時的深夜，要到哪裡買到菠蘿油呢？故事因而牽涉到特別行動處長官（周國賢 飾）、中年員工（徐天佑 飾）及力阻地區重建，守護麵包店的老闆（朱栢謙 飾）。劇集將於今晚9點BBO首播︰https://www.youtube.com/@BBOBlackboxoffice

一個菠蘿油，令徐天佑與朱栢謙聯繫上，更擾攘到地區重建問題。（《宇宙廢柴菠蘿油》劇照）

周國賢飾演特別行動處長官。（《宇宙廢柴菠蘿油》劇照）

短片導演是YouTuber曾達恩（混血肥仔），事實上劇集只是頻道的其中一個節目，在其公開的預告片中，見到還有不少新節目陸續上架，有真人騷節目，亦有藝人參與環節，例如《地球人生活指南》，第一集便邀請到鄭中基談到教育，做人等問題。

鄭中基會跟混血肥仔，在《地球人生活指南》中作激烈辯論。（影片截圖）

真人騷方面就有《試下囉唔駛死》，鼓勵大家唔好得個諗，一於去試下，第一集就找來主持做一日外賣專員，睇吓全日可以賺到幾多錢？另一環節目《1 on 1》，顧名思義就是一對一決鬥環節，第一集找來新手 VS 專業魚檔老手，睇下行家出手開5隻蠔嘅時間，會唔會仲快過新手開1隻。仲有其他節目將陸續登場，大家拭目以待。

來新手 VS 專業魚檔老手，讓你5隻鬥快開蠔，又係咪一定贏緊？（影片截圖）