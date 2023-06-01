誰是被害者2｜劉俊謙許瑋甯成新CP？　蘇慧倫演法醫被真死屍嚇壞

正在拍攝的Netflix劇集《誰是被害者》第二季，是Netflix首部續約的華語懸疑推理影集，今日（1/6）原班人馬許瑋甯、王識賢、張再興，攜手驚喜加入的海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙首度亮相記者會。

記者會在拍攝的警局進行，相當有氣氛。（《誰是被害者》記者會相片）

談及參演《誰是被害者》的心情，相隔十年再拍台灣影視的藤岡靛，坦言開始時是一場美麗的誤會：「其實在一開始收到邀約的時候，還以為是要飾演一位從日本過來的檢察官，結果後來才發現居然是要用全中文來詮釋的台灣檢察官！就當成給自己一個很大的挑戰啦，除提前到台灣上台詞課，沒有拍攝時也有持續上課，還實際拜訪了檢察官。」

問到許瑋甯會否與劉俊謙有感情線，許瑋甯︰「那就要看張孝全的表現囉。」（《誰是被害者》記者會相片）

首季以嗜血社會線記者形象深植人心的許瑋甯，第二季以一頭短髮示人，今次講到因各種職場利害關係，竟憤而辭去記者工作，轉職成基金會的公關：「第一季的徐海茵為了維護她所想守護的社會正義，可以說是遊走在道德邊緣的記者，但在第二季轉向到了基金會去當公關，就升格成『佛系嗜血』，選擇用另一種方式去保護她所在乎的人事物，很期待能在第二季，讓大家有機會看到徐海茵的更多面向。」

由於要以國語講對白，劉俊謙事先都做足準備。（《誰是被害者》記者會相片）

而和許瑋甯有許多精彩對手戲，在劇中飾演救助失家青少年基金會執行長的劉俊謙，因欣賞徐海茵的工作能力，力邀她加入基金會，戲外也大讚和許瑋甯合作非常輕鬆愉快：「因為她是一個很溫柔、很平易近人的人，在表演上她很專業，也經驗豐富，我很享受跟她在表演上的互動交流！」

《誰是被害者》第二季，蘇慧倫飾演法醫薛欣寧。（《誰是被害者》記者會相片）

談及跨海來台拍攝至今的心情，劉俊謙分享：「這個劇組真的非常有默契，拍攝起來非常順暢。對我來說，最大的困難其實是用國語演出，因為畢竟不是母語，所以在預備每場戲之前，我都會不斷練習對白，希望可以好好發揮。」被問及兩人是否會有感情線，許瑋甯則露出神秘微笑，妙答：「那就要看張孝全的表現囉，但也有可能是跟小廖啊，畢竟第一季海茵跟小廖也很像是一對歡喜冤家，可能孝全跟識賢哥才是真愛吧！」

今次是蘇慧倫隔11年再演戲。（《誰是被害者》記者會相片）

至於睽違十多年重拾演員身份的蘇慧倫，此次以法醫薛欣寧角色加入《誰是被害者》宇宙，一同追兇查案，對於重返演員身份的心情，蘇慧倫坦言：「因為很久沒有進入劇組拍戲，這次接演的法醫角色又是非常特別的職業，和我的現實生活距離非常大，一開始的確有一股無法形容的壓力。」她透露自己在開拍前，特別去請教真實法醫一起討論劇中驗屍報告的台詞、手法等，但沒想到一坐下來，對方就開始播放一張張他真實經手的驗屍照片，直接讓當時還沒做好心理準備的蘇慧倫嚇壞。