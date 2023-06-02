《風再起時》７月登上Disney+　重溫許冠文梁朝偉得獎演技

雲集影帝級人馬梁朝偉﹑郭富城及許冠文的香港史詩式電影《風再起時》，電影上映後票房破千萬，大獲好評。隨後更勇奪多個電影大獎，包括：《第16屆亞洲電影大獎》最佳男主角梁朝偉，以及在《第41屆香港電影金像獎》橫掃三獎，分別是「最佳攝影」、「最佳美術指導」及「最佳男配角」許冠文。《風再起時》將於7月1日凌晨12時於Disney+ 獨家串流上線，大家可以在家中欣賞這部可一不可再的好戲。

梁朝偉憑《風再起時》奪得《第16屆亞洲電影大獎》最佳男主角。（《風再起時》劇照）

梁朝偉及郭富城兩大影帝破天荒交手，於《風再起時》重現香港兩大華人探長：「磊樂」與「南江」的恩怨情仇。加上影帝影后級人馬及實力派演員加持，如 許冠文、金燕玲、謝君豪、譚耀文、白只、春夏等，以全新視野帶領觀眾回望香港以往貪污風氣肆虐的黑暗年代，感受當年香港處於殖民地末期的動盪起伏、時代交替。而許冠文在戲中長達５分鐘的英語對白，道出香港的核心價值，觸動人心。

《風再起時》許冠文飾廉政專員 舌戰港英官員一幕字字鏗鏘成經典

許冠文收起昔日笑匠演繹方式，認認真真地拍出廉政專員的堅持。（《風再起時》劇照）

除鼎盛陣容先聲奪人，導演翁子光及其團隊於服裝﹑美術及視覺效果的雕琢，細膩複製出香港六、七十年代的場景及人物形象，呈現出充滿真實感的舊式香港情懷，令電影上映後獲評為非一般傳記片，更像是香港橫跨二十年的華麗史！導演為一代梟雄引人入勝的真實故事添上虛構的浪漫詩意，戲迷必定要無限重溫兩大影帝罕有交手及片中的香港味道。

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郭富城飾演的「磊樂」探長，藍本沿自四大探長之一的呂樂。（《風再起時》劇照）

除《風再起時》外，Disney+亦囊括其他今屆金像獎候選及得獎作品，包括勇奪四大獎項，由最佳導演及編劇韋家輝自編自導、三奪影帝的劉青雲主演的《神探大戰》；獲最佳剪接及新晉導演的《正義迴廊》；由毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的暖心之作《阿媽有咗第二個》；金馬入圍女配角余香凝的地道愛情小品《緣路山旮旯》；洪金寶、洪天祥、袁和平入圍最佳動作設計，結集香港名導製作之跨年代本地故事《七人樂隊》，部部精彩。