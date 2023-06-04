馬東石專訪｜《犯罪都市》拍成系列　「MARVEL電影幫了很大忙」

由大隻佬馬東石主演的韓國電影系列《犯罪都市》，來到第三集《犯罪都市：鐵拳掃毒》，在韓國上畫票房大收，上映首日狂破122萬入場人次，大勝對手奪開畫電影票房No.1，更一拳拯救了韓國電影市道。電影於本周亦在港上映，主角馬東石更跟《香港01》做了一個訪問，親自講述電影成為經典拍至第三集的感受。

馬東石聯同李浚赫和青木崇高向香港觀眾打招呼。（影片截圖）

馬東石今次的對手是李浚赫飾演的新型品罪犯朱成哲。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

李浚赫具奉獻精神

電影收得，大家自然歸功於馬東石的號召力，不過馬東石受訪時，就率先多謝兩位拍檔，李浚赫（LEE Jun-hyuk）及來自日本的青木崇高（Aoki MUNETAKA）。「真的很感謝兩位演員，他們在這部電影中真誠地奉獻自己，全力以赴。」

與李俊赫的合作，早在電影《與神同行》已開始，馬東石覺得當時已很享受，有很好的交流。「上一季飾演反派角色的尹啟相和孫錫久，非常沉浸在角色的生活中。而李俊赫這次也為這個角色帶來了那種程度的奉獻精神，我對此表示讚賞。」

《犯罪都市3》的反派由外型斯文的李浚赫飾演，相信是個智慧型罪犯。（IG圖片）

青木崇高苦練武士刀

至於跟日本演員青木崇高的合作，日本人的認真也叫馬東石心服口服。「青木完全吸引了我的眼球，我看過他所有作品，這次角色他是使用一把長劍，對於習慣了拳擊動作的演員來說，人與劍的距離是相對陌生，但Aoki的訓練非常刻苦，完全克服了當中的困難，付了巨大的努力。」

馬東石亦要同時對付青木崇高飾演、來自日本的武士刀高手Ricky。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

而Aoki更在練習時受傷，馬東石︰「他向我們發送了與日本動作隊的短片，我們一起排練，互相分享又嘗試重新設計它。儘管他手腕受傷，但仍堅持每天練習，表現出令人欽佩的熱情。我相信態度也是拍電影必不可少的一部分，如果還有機會，我也想和他一起做不同的電影。」

一拳震傷對方五臟六腑？

馬東石努力將拳擊的實戰，放進電影。（《犯罪都市：鐵拳掃毒》電影劇照）

來到第三集，很多動作場面都要有嶄新感覺，馬東石亦坦言過程搞盡腦汁。「我跟專業人士一起練習拳擊和拳擊，要將拳擊技術運用到動作片中，並非易事，要經過不斷地練習和訓練，以獲得更真實的動作。」拳擊運動員出身的馬東石，一直希望將拳擊的實感帶到電影入面，不過太真實的攻擊實會傷及他人，所以拍攝時都要處處小心。「有時候就算你不是直接打到對方的臉，而且打身體，他們都會戴上安全裝置，但都要調整力道，否則衝擊力也足以震傷對方五臟六腑，這是一個有難度的動作。」

Gilgamesh是永恆族力氣最大的成員，其原型參考自希臘神話的大力士海格力斯；他徒手就可以對抗巨大的變異族猛獸。（《永恆族》海報）

馬東石曾到過荷里活拍攝Marvel Studio拍攝《永恆族》，當中的經驗可有帶回韓國，運用到製作方面？馬東石︰「所有演員和工作人​​員，都一樣會為一部好電影而努力，沒大分別。基本區別就是荷里活用英語，韓國用韓語。能夠溝通無誤，因為有一種語言叫電影共同語言，雙方可以進行超越語言的電影交流。而在電影的世界觀設計和拓展上，漫威電影的拍攝幫了大忙。」