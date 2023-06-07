變形金剛︱Peter Cullen為柯柏文配音37載　經典滄桑聲線故事催淚

荷里活特技科幻鉅獻《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers：Rise of the Beasts）即將於6月8日上映，作為暢銷漫畫動漫的變形金剛，在2007年起被Michael Bay拍成真人版搬上大銀幕，並分別發展出兩個劇情階段。今年上映的《變形金剛：狂獸崛起》，將會是系列於2020年代首部上映的作品，並將柯柏文、大黃蜂等經典主角帶回大銀幕上，並於恐龍版變形金剛後推出狂獸系列，令博派狂派戰鬥進一步升溫！

《變形金剛：狂獸崛起》將開展《變形金剛》系列電影的第三階段劇情，並在柯柏文帶領下，與變形成狂獸動物的機械人一同大戰。（《變形金剛：狂獸崛起》電影海報）

《變形金剛》一直以來以博派大佬級人馬柯柏文貫穿劇情，而作為《變形金剛》宇宙的正義、和平、希望的代表人物，柯柏文一把低沉且歷練豐富的聲音，與自信決斷、不徐不疾的說話方式，令觀眾極為深刻，當中負責配音的81歲配音演員Peter Cullen絕對為柯柏文注入了角色的靈魂。

作為博派老大柯柏文，將會繼續率領一眾變形金剛為捍為正義與自由而戰鬥。（《變形金剛》電影劇照）

由《變形金剛》製作成動畫電影開始，配音便一直由配音演員Peter Cullen擔任，至今長達37年。（imdb）

究竟Peter Cullen如何塑造柯柏文沉實、歷盡滄桑的聲線，以配合柯柏文家園滅亡但仍然決心捍衞和平的角色設定？Peter Cullen曾經於2018年一次影視博覽上，分享他如何尋找屬於柯柏文的聲線，靈感竟然來自他的哥哥。Peter Cullen表示：「我哥哥Larry，是一位海軍陸戰隊的上尉，從越南回國，而他會偶爾對我的日常生活有所興趣，因為那時我是一個低技術工人，以海軍的術語來說。所以他就問『Peter你今日會去哪裡？』我回答『去試鏡，試鏡做一架貨車』於是他便大笑，然後我就說『但他明顯是一架英雄貨車！他是個真正的英雄！』」

每集《變形金剛》電影中，柯柏文都會為振奮一眾處於危難中的博派機械人，而演說一段滄桑但傳達希望的訊息，極為動人。（《變形金剛》電影劇照）

Peter Cullen說到重點時，頓一頓哽咽地續指：「當時我看到哥哥面色一沉，然後說『Peter如果你想成為一個英雄，便做一個真正的英雄。不要做個荷里活式的英雄，帶着一堆狗屁、大叫大嚷、嘗試充當硬朗。要足夠剛強同時不失溫柔。』我開車去試鏡時，他的聲音一直在我腦海中，然後當我讀劇本的時候，Larry自然地浮現了出來，他的聲音、他對我說話的方式，然後我就用他的聲線說『My name is Optimus Prime！』」相信沒有Peter Cullen歷盡滄桑的哥哥，便沒有柯柏文這位深入觀眾心目中的變形金剛英雄。而Peter Cullen亦因此成為了1986年首部《變形金剛》動畫電影，為柯柏文配音的演員，一直沿用至今長達37年。

據指最新的《變形金剛：狂獸崛起》，柯柏文的樣貌按照了配音員Peter Cullen的五官塑造而成。（《變形金剛：狂獸崛起》電影劇照）

柯柏文的經典演說，亦曾經於第五集的片尾在香港維多利亞港前發表。（《變形金剛》電影劇照）

而在成為柯柏文前，Peter Cullen一直從事影視配音工作，曾經為1976年版的《King Kong》裡的大猩猩配音，而另一個Peter Cullen極具代表性的配音角色，則是1987年由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的科幻動作經典《鐵血戰士》（The Predator）裡的鐵血戰士。由於鐵血戰士是外太空生物，尋找他的聲線並非易事。

Peter Cullen在《變形金剛》以外，亦曾經為《King Kong》及《鐵血戰士》配音，後者更成為科幻片的經典。（imdb）

直至《鐵血戰士》結尾，阿諾舒華辛力加在鐵血戰士脫下面具，說他出電影中的名言「Ugly MotherFxxker」後，Peter Cullen從鐵血戰士面具下的面目，聯想到他曾經於沙灘上看到一隻「反艇」的螃蟹，因為缺水而不斷掙扎，發出的甲殼聲與滋滋聲正好合乎鐵血戰士當時的狀態，於是以此為藍本，模仿下成為鐵血戰士的聲音，亦因此成就了科幻動作片中的經典之一。