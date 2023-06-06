《我們的十八歲》林千渟首當女主角　豁出去終極性感演出︰冇尷尬

電影《我們的十八歲》，由溫碧霞監製，林千渟、楊偲泳、廖子妤、溫碧霞、李麗珍、車婉婉領銜主演，天下一電影發行，將於今年夏天上映，電影今日（6/6）發布先導海報及預告。今次是林千渟首次擔任電影女主角，在預告中更搏到盡，有性感露Bra場面，而呢一幕更加係重現一位女星的親身經歷。

林千渟、楊偲泳在戲中是一對閏密，更一同闖影壇。（《我們的十八歲》劇照）

故事由80年代講起。（《我們的十八歲》劇照）

溫碧霞擔任監製是一種學習

《我們的18歲》由溫碧霞擔任監製，是一個探討原生家庭對女性成長影響的故事，而當中就有不少自己的影子。溫碧霞：「今次作為《我們的十八歲》監製，由劇本開始已經去參與，電影屬於自傳形式，由真人真事改編的一個有關少女成長的故事，我放了很多小時候的經歷進去進本，可能大家看完後會看到我的影子。」

溫碧霞擔任監製，仲會客串做番自己。（《我們的十八歲》劇照）

作為電影監製也是一種學習，溫碧霞就坦言今次花了很多心機在創作劇本上。「很幸運有很好的幕後團隊協助，包括導演徐欣羨及兩位編劇陳詠燊及陳雅莉，完全表達了少女成長經歷的感覺。希望電影可以表達到現代女性由成長開始到出社會工作，遇到挫折如何面對的心路歷程，以及由八十年代一直到現在的社會變遷。」

楊偲泳的角色，有以《靘妹仔》的陳碧琪作藍本。（《我們的十八歲》劇照）

林千淳首當女主角，便豁出去。（《我們的十八歲》劇照）

林千渟銀幕上性感極限

在預告中，可見故事由林千渟及楊偲泳的學生時期，講到進入娛樂圈這夢工場的變化，當中林千渟更有上半身只穿內衣，跟麥子樂拍攝「戲中戲」的場面，千渟坦言這是她的性感極限：「自己拍攝時冇尷尬，同子樂係朋友而且溝通十足，由子樂帶住我，佢有經驗！我都係放鬆咁拍，因為一緊張鏡頭會睇到。呢個我諗都係我銀幕上嘅性感極限。」而這亦是溫碧霞將多年來，在片場的經歷集結的劇情。

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至於在戲中與林千渟飾演一對好友的楊偲泳則表示拍攝前與對方不熟，但料不到真正認識後卻一拍即合，更開玩笑大爆對方酒後真面目：「同千渟都係因為今次拍攝真正熟，仲會一齊去露營，佢飲醉會好癲喪。」