餐廳經理TikTok扮死屍1年扮足321日　獲美劇睇中人生成就解鎖

犯罪美劇《CSI 犯罪現場》（CSI: Crime Scene Investigation） 自2000年開播大受歡迎，最終在2015年播出最終季第16季，除了是最長壽的美劇之一，更成為收視傳奇及劇迷心目中的經典，直至2020年，劇集趁20周年時宣布重啟。最近就有一位美國男子，因為連續扮死屍近一年，而獲得引起劇組注意，更誠邀他參演《CSI: Vegas》。

犯罪美劇《CSI 犯罪現場》（CSI: Crime Scene Investigation） 自2000年開播大受歡迎。

《CSI: Vegas》於2020年重啟。（劇集海報）

現年42歲的Josh Nalley是一位餐廳經理，他在過去近1年在TikTok上扮死屍，更到河流、雪地、酒吧、馬路、樹林不同的地方扮不同死法的死屍，扮足321日。Josh更拍片分享扮死屍的秘訣，他指不同死狀的屍體需要不同的體態，有時候眼睛不能緊閉，所有會練習不眨眼。另外，避免鏡頭捕捉到呼吸，更會進行閉氣訓練，非常專業！

Josh Nalley過去近1年在TikTok上扮死屍。（Twitter）

更到河流、雪地、酒吧、馬路、樹林不同的地方扮不同死法的死屍，扮足321日。（Twitter）

Josh更拍片分享扮死屍的秘訣。（Twitter）

所謂臨時演員都係演員，經過多番的訓練，Josh的TikTok多達580萬粉絲，就連犯罪美劇《CSI: Vegas》的劇組都留意到Josh，更邀請他在劇中扮演死屍，成為真正的「死屍專業戶」。在拍攝當日，Josh亦將特技化妝過程及拍攝花絮上載到TikTok，有大批粉絲都留言大讚Josh的演出，更非常佩服他的毅力及恆心。