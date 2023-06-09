變形金剛狂獸崛起‧專訪｜導演解構驚人彩蛋　視楊紫瓊為合作夢想

《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）近日於香港正式上映，今集驚喜一浪接一浪，尤其是片尾彩蛋，為這個系列延續無限可能性。《香港01》記者專程飛到新加坡，跟導演Steven Caple Jr.談談如何達成這個大計劃，以及為何會相中楊紫瓊聲演「飛羅剎」（Airazor）一角。



Steven Caple Jr.於新加坡接受《香港01》專訪。（影片截圖）

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《變形金剛：狂獸崛起》有兩大驚喜場面，包括男主角Anthony Ramos飾演的「Noah」與機械人「幻影」（Mirage）結合，變身成如「鐵甲奇俠」般的人物，另一幕則為片尾彩蛋，正式宣布《變形金剛》與《義勇群英》（G.I. Joe）系列合作，令人期待下一集故事發展。

其他文本已演譯過《變形金剛》與《義勇群英》合作的情節。（網上圖片）

導演Steven Caple Jr.透露，早在數年前已籌備這個「世紀合作」：「開拍《變形金剛：狂獸崛起》前，這個劇情其實已有不同相關文本，我在想到底有沒有方法去呈現出來」。於是Steven Caple Jr.就跟片商分享這個想法，雖然目前仍在籌備階段，但至少他認為總會有一個出色的方向去呈現這個計劃。

此外，談到今集男主角最後化身成「鐵甲奇俠」般的人物，Steven Caple Jr.指這部電影正是走超級英雄路線：「有一個人物，由一開始對自己信心不足，到最後變仍一位英雄，看到幻影如何啟發Noah，令他最後變成一位超級英雄，這是很重要的示素。」

男主角與「幻影」結合一幕相當震撼。（劇照）

《變形金剛：狂獸崛起》加入了以動物為原形的「密斯武」（The Mavimals）一派，其中「飛羅剎」（Airazor）一角由奧斯卡影后楊紫瓊聲演，Steven Caple Jr.稱對方為他「夢想要合作的演員」，當初構思角色時，已覺得楊紫瓊很符合「飛羅剎」的高貴優雅形象。

提起香港去年都有以機械人為題材的本土電影《明日戰紀》，Steven Caple Jr.表現得大感興趣，仲一再詢問記者《明日戰紀》的英名文字，表示之後會搜尋欣賞。身為首次執導機械人電影的導演，Steven Caple Jr.指製作過程困難重重，一方面要指導演員如何憑空想像跟機械人互動，另一方面設計機械人亦花盡心思。