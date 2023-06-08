黑金︱萬事得神操作請梁家輝代言　金句被回帶：坐萬事得難怪遲到

從影40年的多料香港影帝梁家輝，多年來在銀幕上留下不少令觀眾印象深刻的角色，亦憑電影作品走出香港，享譽華語影壇。近日梁家輝於1997年與劉德華參演的電影《黑金》再次成為熱門話題，原因竟然是一句對白與一段26年的「恩怨」！

梁家輝與劉德華曾主演1997年上映的《黑金》，以台灣政治黑幕為題材。（《黑金》電影海報）

梁家輝在《黑金》裡飾演一位台灣從政的黑道龍頭，霸氣十足，劇情中與其他權貴開會，卻有其中一位狼狽地遲到，並解釋指自己塞車。當時梁家輝飾演的周朝先霸氣表示：「塞車呀？你坐咩車嚟呀？」遲到的與會人則結巴地回答：「我坐嘅係萬事得……」周朝先於是笑指：「我哋個個都坐Benz、坐Rolls Royce，你坐萬事得咁唔怪得你遲到啦！你呢啲坐萬事得嘅，根本就冇資格嚟開呢個會！」電影《黑金》上映後，梁家輝口中一句「你坐萬事得唔怪得你遲到啦」成為金句，後來亦成為網絡用語。

《黑金》上映後，梁家輝口中的一句「坐萬事得咁唔怪得你遲到啦！」成為電影金句。（《黑金》電影截圖）

26年後的今日，梁家輝成為了中國萬事得（內地譯作馬自達）的新款車CX-50代言人，一張梁家輝手持萬事得CX-50模型車的相片在網絡上瘋傳，令網民憶起當年《黑金》的經典金句。

近日梁家輝成為中國萬事得的新車代言人，一張他手持萬事得CX-50新車模型的相片，在微博上瘋傳。（網上圖片）

梁家輝更於受訪時表示：「開馬自達怎會塞車呢？我說的是開馬自達像賽車，當年是我中文不好！」萬事得不計「前嫌」請梁家輝擔任代言人一舉，獲網民大讚，紛紛留言笑指：「笑死這個操作我覺得可以！」「現在看，真的有夠好笑，《黑金》是神劇！」