變形金剛︱盤點系列8架超級跑車　專揀限量版、槪念車街頭超罕見

荷里活特技科幻鉅獻《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers：Rise of the Beasts）即將於6月8日上映，作為暢銷漫畫動漫的變形金剛，在2007年起被Michael Bay拍成真人版搬上大銀幕。

《變形金剛：狂獸崛起》將開展《變形金剛》系列電影的第三階段劇情，並在柯柏文帶領下，與變形成狂獸動物的機械人一同大戰。（《變形金剛：狂獸崛起》電影海報）

《變形金剛》系列除了以外星機械人槍戰拳鬥吸引觀眾眼球外，變身前的汽車亦是一大賣點之一。今集，從預告片中可見，登場的超跑有能夠「影分身」的保時捷911 Carrera RS 3.8，雖然相比過去登場的歐洲超跑似乎略為遜色，然而背後卻滿載劇組的心思。

在電影預告裡出現的保時捷911 Carrera RS 3.8，似乎比其他超級跑車遜色。（《變形金剛：狂獸崛起》預告截圖）

保時捷911 Carrera RS 3.8在電影預告裡竟然能夠「影分身」。（《變形金剛：狂獸崛起》預告截圖）

歷來的《變形金剛》電影均由著名導演米高比爾（Michael Bay）執導，但來到新作《變形金剛：狂獸崛起》則由Steven Caple Jr.接棒導演筒。但Caple接過導演筒後，並沒有忘本，他非常重視米高比爾奠下的基礎，於是在電影中以保時捷911 Carrera RS 3.8一車，致敬米高比爾，皆因在米高比爾的代表名作《重案夢幻組》（Bad Boys）裡，由韋史密夫（Will Smith）飾演的男主角Mike Lowrey，便駕駛着當年的同系列保時捷964 Turbo跑車在邁亞密街頭飛馳探案，而該跑車亦是米高比爾珍藏多年的座駕。於是導演Steven Caple便借新作的保時捷跑車，致敬前輩的名作。

在米高比爾的名作《重案夢幻組》裡，韋史密夫正是開着保時捷964 Turbo在邁亞密街頭飛車查案。（《重案夢幻組》電影劇照）

在《變形金剛》系列電影中，除主角「大拖頭」柯柏文以外，不少博派狂派敵友均會變身超級跑車「混入」人類世界，過去的電影亦不乏當時的頂尖跑手，以下即為大家盤點歷來在電影登場的8架超跑！

8. 雪佛蘭Corvette Stingray Concept

雪佛蘭的槪念車Corvette Stingray Concept曾於首集登場，是系列作品中唯一一架槪念車，據指當時米高比爾籌拍電影時，被這架車驚豔了，於是懇請雪佛蘭公司讓他將這架槪念車加入電影中。（《變形金剛》電影劇照）

雪佛蘭Corvette Stingray Concept在電影中變身後，真身是博派的主力Sideswipe。（《變形金剛》電影劇照）

7. Pagani Huayra

Pagani Huayra於第四集《變形金剛》裡登場，是超跑界的天花版！亦是著名的同廠跑車「幽靈之子」Zonda的接棒車款，是電影拍攝當時世界最快的其中一架超級跑車。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

Pagani Huayra變身後會成為Stinger，是人類基於大黃蜂的設計而自行研發的變形金剛。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

6. M-Benz AMG GT R

紅黑色的M-Benz AMG GT R在第五集《變形金剛》取代了Bugatti Veyron。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

M-Benz AMG GT R的真身是博派的日本武士變形金剛Drift，他亦於第五集由上集的藍黑色變成紅黑色。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

5. 法拉利 458 Italia

相信法利拉458 Italia是《變形金剛》系列電影採用的超跑中，最容易辨認的一架。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

法拉利458 Italia的真身是博派的快刀手Mirage。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

4. 福特野馬Saleen S281

福特野馬Saleen S281在《變形金剛：黑月降臨》裡登場，這輛福特超跑不僅低調，更偽裝成為警車。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

福特野馬Saleen S281的真身是狂派的Barricade，曾經襲擊男主角Sam。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

3. 林寶堅尼Centenario

林寶堅尼Centenario首次於第五集電影裡登場，是一架僅限量量產40架的超稀有超跑。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

林寶堅尼Centenario真身為博派變形金剛Hot Rod。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

2. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

這架超圓潤的藍黑色超跑便是Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse，至今仍然是有紀錄以來其中一架最快的超級跑車。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse的真身是博派的日本武士變形金剛Drift。（《變形金剛：殲滅世紀》電影劇照）

1. 雪佛蘭Camaro ZL1

數到變形金剛的超級跑車，當然不能沒有另一男主角大黃蜂的雪佛蘭Camaro ZL1吧！（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

大黃蜂是比柯柏文車款變化更多的一個角色，幾乎每集的汽車款式都有所改變，但都沿用雪佛蘭Camaro的系列。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）

1970年的雪佛蘭古董Camaro在首集裡極具標誌性。（《變形金剛》電影劇照）