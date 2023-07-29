掃毒3｜劇情+角色介紹　劉青雲郭富城古天樂對決　戰機殺入金三角

《掃毒3：人在天涯》集結三大影帝劉青雲、郭富城、古天樂，由邱禮濤執導，今日公開首條正式預告，並鐵定於7月27日上畫。預告中3位主角展現影帝級演技，加上連場精彩動作大場面，勢必成為今個暑假最強華語電影。

三位影帝首度同場合作。（《掃毒3：人在天涯》劇照）

在最新預告片中，見到由劉青雲飾演的毒梟康素差，率領眾手下包括郭富城飾演的張建行，以及古天樂所演的歐志遠等，在海上進行毒品交易，緊接就有三大影帝上陣的動作場面，他們從香港碼頭殺出重圍，再一直打到去金三角村寨，仲出動埋戰機。

劉青雲飾演的毒梟康素差，率領古天樂、郭富城一齊賺大錢。（《掃毒3：人在天涯》劇照）

汽車爆破、槍林彈雨、高空轟炸等大場面，統統在預告中展現出來，而三大影帝亦在連場動作火併之中，互鬥演技合力為電影昇華。而三位似以兄弟相稱，但其實暗中各懷鬼胎，是槍頭對外抑或同室操戈？入場自有分曉。

劉青雲 飾演 康素差

泰國華僑，在泰國陸軍軍事學院畢業，有兩年當兵經驗；五年前開始長居香港，表面上是做貿易生意，暗地裡和泰國及緬甸有毒品交易，目的是在香港代理進口海洛英幾冰毒，謀取暴利。事實上，比起落地生根，康素差更重視金錢及機遇，但是他心底裡卻想著一眾兄弟的利益及生計！因此康素差即使避走泰國，仍然想出奇謀，不擇手段去販毒，借此東山再起，養活一眾手足。

古天樂第三度參與《掃毒》電影系列，成為系列中的鐵膽。（《掃毒3：人在天涯》劇照）

古天樂 飾演 歐志遠

香港警察毒品調查科情報組警員，後調往行動組。原本任務是接近另一名毒販，卻陰差陽錯遇上康素差及同是臥底張健行。二人其後更合力想將康素差繩之於法，可是卻在「圍捕日」出了事故，更失去張健行的消息。之後歐志遠不放過任何一個可以找到張健行的線索，他廢寢忘食，為的只是張健行的一個消息。對於歐志遠，張健行的生死比起一切來的重要。當他知道張健行人在泰國，便立即要求上司組織拯救行動，前往遠地。

至於海報中，三人就手持武器狠勁開火，難掩毒販狂妄本色，當中郭富城面無懼色、古天樂陰鬱冷靜、劉青雲則氣焰囂張，三位角色性格鮮明，相信戲內定必擦出火花。而海報背景漫天炮火，硝煙瀰漫，頭上更有戰機穿梭，不難感受到電影充滿精彩動作場面，定將震撼觀眾眼球。

郭富城首次加盟《掃毒》系列。（《掃毒3：人在天涯》劇照）

郭富城 飾演 張建行

香港警察毒品調查科情報組警員，在完成一項臥底任務正可復職之時，發現康素差才是大毒販，為了伸張正義，冒著生命危險去接近他，更利用出位的手法獲取目標人物的信任。

張健行對生命格外重視。當臥底行動要出現人命傷亡時，他總會苦不堪言。面對心裡強烈矛盾，張健行卻因受傷在泰國療養時遇上一場邂逅，令他有機會再次細想人生；更在最後關頭不顧身分，不顧立場，不顧自己性命去拯救他人。

《掃毒3：人在天涯》故事講述毒梟康素差（劉青雲 飾），在手下張建行（郭富城 飾）以及新加入成員歐志遠（古天樂 飾）協助下，從事毒品交易，三人共度生死，如兄如弟，然而一次販毒行動，康素差發現身邊竟有臥底潛行。天涯不兩立，情義本難行，三人頭上各有一片天，在各有立場原則下，頃刻敵友難分。

海報中，就算三人都是手持武器狠勁開火，但都流露出不同性格，郭富城面無懼色、古天樂陰鬱冷靜、劉青雲則氣焰囂張，三位角色性格鮮明。（《掃毒3：人在天涯》海報）

《掃毒3：人在天涯》令影迷期待除了是三大影帝首度同演之外，電影另一焦點就是再次由擅長警匪片的邱禮濤導演執導。今集秉承前兩集《掃毒》精彩之處，繼續呈現扣人心弦的劇情，以及刺激的動作場面，而製作方面更是全面升級，劇組曾到雲南及汕尾取景，更斥資搭建佔地50萬呎的泰國村寨，預告片讓大家先睹為快連串火爆動作大場面，相當迫真精彩，影迷自然加倍期待。《掃毒3：人在天涯》落實7月27日上畫，勢成暑假檔期話題之作。