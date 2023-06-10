Janelle Monáe新MV半裸出浴真空激突　網民︰應搵佢做《小魚仙》

非裔美國女演員兼歌手Janelle Monáe近年於電影及音樂界雙線發展，在參演《NASA無名英雄》（Hidden Figures）及Netflix斥資拍攝的電影《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）外，亦勤力籌備音樂作品。

非裔美國演員兼歌手Janelle Monáe，曾主演《NASA無名英雄》，飾演美國太空總署首位工程部的非裔女精英工程師。（《NASA無名英雄》電影劇照）

Janelle Monáe亦參演了Netflix斥資拍攝的電影《神探白朗：抽絲剥繭》，作為女主角的她雖然沒有大量性感造型，但這套黑白色的單邊吊帶裙也難掩她的迫爆上圍。（《神探白朗：抽絲剝繭》電影劇照）

近日Janelle Monáe推出新碟《The Age of Pleasure），以超大膽尺度製作唱片封面及主打新歌MV，在網絡上引起熱烈談論，而水底拍攝的半裸泳照亦令網民聯想到近日上映，由非裔女演員Halle Bailey主演的真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）。

Janelle Monáe的新碟封面半裸上陣，於泳池裡裸泳，亦無懼露點拍攝。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe的新碟風格令不少影迷樂迷聯想到新近上映的電影《小魚仙》。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe的新碟封面固然吸睛，而MV尺度亦突破18禁！當中有不少她個人半裸的畫面，大曬超豐滿上圍，連官方MV畫面亦要主動打格。Janelle Monáe在MV中不僅裸露，而且意識十分大膽，與一眾非裔女舞者大跳「下盤舞」之餘，與一位美臀曲線豐滿的裸女「面貼臀」地演唱，更躺在床上、被大量彩色假狗「雨灑」後包圍，意識極度大膽！

Janelle Monáe的新歌MV意識與畫面均極為大膽，從泳池的出水芙蓉照真空上陣，大曬迫爆上圍。（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe在MV中更與巨臀女上演「面貼臀」唱歌。（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe在MV中更躺在床上，「假狗」如雨下，意識極為大膽！（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe躺在放滿「假狗」的床上，似乎非常享受。（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe亦在MV中裸半身上陣，官方MV亦非常「識做」，主動打格！（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe與一眾激突女舞者濕身大跳「下盤舞」。（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe與一眾女舞者均濕身真空激突！（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe更與另一位MV女演員模擬人工呼吸，更開始激吻。（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe更與另一位MV女演員模擬人工呼吸，更開始激吻。（Janelle Monáe MV截圖）

而MV中，Janelle Monáe亦真空穿上白色上衣，從泳池裡上岸，真空激突下，令不少網民聯想到近日效果強差人意的《小魚仙》電影。對比之下，網民紛紛投Janelle Monáe一票，高呼：「找她做美人魚不是更好嗎？」「這個出水芙蓉畫面太震撼了吧！」

Janelle Monáe這個出水芙蓉的畫面，尺度極大之餘，亦令網民聯想到新近上映的電影《小魚仙》，紛紛表示希望由她演出，相信會令電影性感升溫！（Janelle Monáe MV截圖）

Janelle Monáe新碟尺度大膽，宣傳自然亦非常落力，由滾石唱片全力打造的宣傳攻勢下，Janelle Monáe在滾石雜誌的封面上半裸上陣，僅以雙手遮胸，極盡性感。Janelle Monáe不少上載到社交媒體的宣傳照片，亦採相同風格，一系列的相片分別以長髮、首飾及透視上衣遮胸，毫不吝嗇大曬傲人上圍，挑戰社交媒體性感極限！

Janelle Monáe的新碟宣傳照僅以長髮遮胸。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe在滾石唱片的雜誌封面半裸上陣，僅以手遮胸。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe的宣傳照以透視裝示人。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe的宣傳照以透視裝示人。（Janelle Monáe IG圖片）

Janelle Monáe其他宣傳照亦僅以首飾遮胸。（Janelle Monáe IG圖片）