邱傲然Tiger首執導認玩大咗　Lokman大讚︰人仔細細Lead到所有人

MIRROR成員邱傲然（Tiger）最近獲鮮浪潮邀請，為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》，並找來楊樂文（Lokman）飾演男主角。由製作到正式公映，Tiger體驗了擔任導演一職的苦與樂，但他坦言愈自喜愛這個工作，更希望日後可以有機會再執導演筒，而身為短片主角的Lokman，則大讚Tiger有導演的風範。

MIRROR成員Tiger邱傲然獲鮮浪潮邀請拍攝短片《是日精選》，初嚐執導拍攝的他獲參演的隊長Lokman楊樂文大讚。（電影公司提供）

一講起《是日精選》的製作，Tiger就表示「玩大咗」！事關影片集合飛車打鬥場面，對初哥來說，難度極高。Tiger說：「拍攝順利，拍完之後睇片再抽身諗，就會覺得有啲貪心，可能少啲、精啲可能會再好啲，但冇辦法，第一次就好興奮，想將鍾意嘅嘢擺晒落去。」除了執導，Tiger在前中後期都跟到足，度橋、拍片、打燈、剪片、配樂、調色……全都參與其中，遇到不同崗位的電影工作者，Tiger有感而發道：「呢個行業每一個職位都環環相扣，缺少一個部份，條片就會爭啲嘢。每個人都有Input，會令條片更加豐富。」在看過成品後，Tiger十分滿意，更說：「成個製作過程我都好開心同享受，因為團隊中個個都好有火，成班前輩唔係返工，真係想做好件事，成個過程可以回憶一輩子。」

首次做導演的Tiger邱傲然，對拍攝期間每一個環節的要求都非常高！（電影公司提供）

經過這次實戰，Tiger自言拍上癮，很期待能有下一次拍攝機會，他更透露已在籌備下一個Project，雖然未算好有方向，但會不斷構思，他更說：「會睇多啲戲、報讀課程，又或者拍戲時遇到唔同導演，會多啲坐喺Mon隔離睇佢哋點樣拍戲，有乜又問下大家。」Tiger決意多角度增值自己，全因今次的經驗令他對執導的熱誠愈來愈大，他說：「拍完呢條片，發現自己都幾鍾意呢件事，真係好玩！雖然係好大壓力好緊張，但過程真係好Enjoy！」那麼，在執導下一個影片作品之前，可有想過幫MIRROR兄弟拍MV？Tiger笑言：「要佢哋搵，唔係我話拍就拍，同埋MV / 劇情片係兩個出發點：MV要好商業化，劇情片就未必需要，所以成個方式同System都好唔同，但我好期待有兄弟搵我，我亦會瞓身做！」

Tiger邱傲然初嚐執導滋味後自言拍上癮，往後會積極在不同合作的導演身上吸收、學習更多。（電影公司提供）

Tiger邱傲然表示，若有MIRROR兄弟願意請他拍MV，自己一定會「瞓身做！」（電影公司提供）

身為《是日精選》男主角的Lokman，全程見證Tiger初嚐執導滋味，他大讚好兄弟道：「老虎好清楚自己想要啲乜嘢，又以真誠相待所有工作人員，例如燈光師做完個燈俾佢睇，會真係大家一齊研究，然後可能推介少少做法俾佢，唔啱佢心水又會直接講，所以大家同佢夾得好舒服，呢個係佢做導演嘅一個優點，好有自己嘅想法，係佢犀利嘅地方。人仔細細，可以Lead到現場所有人。」

作為MIRROR隊長的Lokman楊樂文，為Tiger邱傲然的短片《是日精選》擔任男主角後，大讚虎導有想法、能夠領導拍攝現場的所有人。（電影公司提供）

至於Lokman自己，經過演出《是日精選》後，他發現自己有個死穴，說：「打交係弱點，唔係好敢打人，仲未突破到。（有陰影？）唔知呀，我真係好怕打親人。」不過這次除了打人，還要飛車，Lokman在短短4日的拍攝一次過做勻，他表示「賺晒」！而作為演員，他當然甚麼角色都想接，因為始終經驗不多，但最有想試的，反而是演女人！Lokman道：「演其他角色都係男仔，演一個女仔完全係第二樣嘢，可以試下例如《翠絲》裡面姜皓文演嘅跨性別人士，又或者係同志角色，都想一試。」

MIRROR隊長Lokman楊樂文拍攝完《是日精選》後，自言自己弱點在於拍打戲。（電影公司提供）

MIRROR隊長Lokman楊樂文表示在拍攝打戲期間，仍然怕會誤傷其他演員。（電影公司提供）

除了Lokman，在《是日精選》中還有MIRROR另外幾位成員李駿傑（Jeremy）、江𤒹生（AK）及陳瑞輝（Frankie）參與演出，他們在片中飾演劫匪，Jeremy為配合角色更破格演鈯，在片中粗口橫飛，Tiger特別多謝Jeremy，道：「好多謝佢傾力瞓身演出，我都好surprise，佢講得真係好好，佢真係有練過，好純熟，好有嗰陣味道，好開心佢有呢個突破，希望佢多啲呢方面嘅突破，我相信大家都會好鍾意睇。」

MIRROR成員Jeremy李駿傑、AK江熚生與Frankie陳瑞輝亦有參演《是日精選》，Jeremy更在短片中破格爆粗！（電影公司提供）

《是日精選》劇情講述黑道車手阿仁喝慣的茶餐廳例湯向來沒加紅蘿蔔，是日碗中竟意外有兩大塊，難道要來的始終還是會來？平日揸車搵食不問江湖是非，這夜看不過眼，為救妙女郎做一晚英雄，卻觸犯了自己的忌諱，是命運使然還是因果報應？