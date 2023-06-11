《后翼棄兵》AnyaTaylor-Joy取走奇怪道具做貓屋　引網民競猜作品

人氣美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女主角Anya Taylor-Joy憑劇集爆紅後片約不斷，在去年主演《五腥級盛宴》（The Menu）及群星鉅製《阿姆斯特丹》（Amsterdam）後，繼續開闊電影路線。

現年27歲的女演員Anya Taylor-Joy自《后翼棄兵》後爆紅，片約不斷。（Getty Image）

今日（10日），Anya Taylor-Joy在社交媒體分享一則影片與相片，表示自己離家拍攝六星期後，首次見到家中愛貓，為了補償缺席時刻，她特意從劇組帶回一件「蛋殼」道具作為禮物，最後更成為了愛貓的貓屋。

Anya Taylor-Joy從劇組帶回一件奇怪的「蛋殼」道具，她在影片中表示這是送給愛貓的禮物，更問：我應該放在哪裡好呢？（Anya Taylor-Joy IG影片截圖）

奇怪的「蛋殼」道具最後成為了Anya Taylor-Joy愛貓的貓屋。（Anya Taylor-Joy IG圖片）

影片中，Anya Taylor-Joy躲在巨型「蛋殼」裡，形似《反斗奇兵》（Toy Story）裡的薯蛋頭先生，她興奮地捧着巨型蛋殼道具跳着舞，並360度展示蛋殼外型。該蛋殼除了比種種鳥類生物的蛋更為巨型外，外面亦鋪着一層層淺棕色外衣，奇怪的造型吸引了不少粉絲影迷留言詢問。

這個「蛋殼」道具體積大得連Anya Taylor-Joy也能夠鑽進去。（Anya Taylor-Joy IG影片截圖）

Anya Taylor-Joy帶回來的「蛋殼」道具造型奇特，引起網民競猜道具所屬的電影作品。（Anya Taylor-Joy IG影片截圖）

由於Anya Taylor-Joy未有在社交媒體上透露道具來自甚麼電影作品，令網民在留言區紛紛競猜，有網民表示：「這是來自哪一部恐怖電影的蛋呢？」「哥斯拉要降世了嗎？」「應該是《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）續集《Furiosa》吧！」