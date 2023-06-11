《小魚仙》真人版王子係咪你心水？　盤點四大王子有一位力壓眾人

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid） 現正上映，觀眾除關心公主之外，都表示王子的選角一樣重要。今次由祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演的艾力王子（Prince Eric），又唔知啱唔啱大家心水？現就盤點迪士尼真人版四大王子，睇下你最喜歡哪一位？

這一幕是戲中浪漫經典一刻。（真人版《小魚仙》劇照）

《小魚仙》艾力王子（祖納候堅 飾）

一雙深邃電眼電暈全場。電影中善良、富同情心、熱愛冒險的艾力王子在一次帶領船隊出征遇上風暴沉船，獲救後對神秘救命恩人念念不忘，決意要找到那位歌聲美妙的女孩。在劇情方面，比起動畫版，真人版《小魚仙》更著眼於刻畫艾力王子的性格，拉近他與艾莉奧相近的地方，讓角色及感情線更加豐富立體。由祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演的艾力王子善良、富同情心、熱愛冒險，跟角色吻合。

《仙履奇緣》 王子（理察麥登 飾）

理察麥登（Richard Madden）飾演勇敢、機智和善解人意的王子，與艾娜可謂天生一對。他敬愛父親，希望有一天能像他成為領導有方的王者。年青的王子充滿熱誠，有很多新的主意，剛從戰場回歸的他，更力主和解平定，不過保守的國王卻不太認同兒子的看法。而理察麥登本身都有王子氣息，力壓眾人。

理察麥登（Richard Madden）都稱得上真係有王子相。（真人版《仙履奇緣》劇照）

理察麥登在《仙履奇緣》中飾演白馬王子。（真人版《仙履奇緣》劇照）

《美女與野獸》野獸（丹史提芬斯 飾）

《美女與野獸》中由丹史提芬斯（Dan Steven）飾演一位曾是時尚有型的年輕王子，為人卻冷酷又自私，因而被女巫變成醜陋的野獸，困於城堡之中，直至他學懂愛人及值得被愛，才可以破解這個詛咒。當野獸發現莫維斯擅自闖入他的地方，便把他囚禁，然而其美麗又倔強的女兒貝兒，竟願意代替父親被囚。在朝夕相對下，野獸漸漸喜歡上善良的貝兒，對愛情更有所覺悟。

丹史提芬斯有點滄桑味，可見被野獸封印期間生活相當艱苦。（真人版《美女與野獸》劇照）

選角時應著重野獸一點。（真人版《美女與野獸》劇照）

拍攝畫面相當有趣。（真人版《美女與野獸》劇照）

《黑魔后：沉睡魔咒》菲臘王子（賓頓韋斯 飾）

由賓頓韋斯 (Brenton Thwaites) 飾演的菲臘王子，在前往人類國王城堡途中，邂逅愛洛公主，一見鍾情。

賓頓韋斯好適合去賣牙膏廣告。（真人版《黑魔后：沉睡魔咒》劇照）