我也是︱余潔滢處女作演強姦受害者　對手林耀聲：熟絡下冇咁尷尬

香港劇情電影《我也是》今日（12日）舉行開鏡儀式，主演林耀聲、顏卓靈、李璨琛、余潔滢、吳肇軒、杜以辰等一眾主演出席。電影《我也是》改編自「AV色魔」的真人真事，講述疑犯因為被判終身監禁而上訴，案件於是展開連串調查，並由顏卓靈飾演的心理醫生對林耀聲飾演的犯人進行心理評估。

香港電影《我也是》，由林耀聲、顏卓靈、李璨琛、袁富華、余潔滢、杜以辰主演，今日舉行開鏡儀式。（梁碧玲 攝）

顏卓靈於電影中飾演一位心理醫生，年紀與自己相若，她坦言要為角色落足心機做資料搜集：「喺現實生活中，我哋去做資料搜集嘅時候，同好多心理學家傾過，原來好多時候接呢啲法庭案件嘅，都係好有經驗，至少二十年以上，因為案件比較複雜、壓力都好大。但係（角色）我作為一個初出茅蘆嘅心理學家，竟然會去接呢啲案件，呢個女仔十分唔簡單！」

電影《我也是》的男女主角林耀聲與顏卓靈，在電影中分別飾演強姦犯及心理醫生，二人會於心理輔導的連場戲份中有不少單對單的對戲機會。（梁碧玲 攝）

在準備電影角色以外，顏卓靈對心理學亦有濃厚的興趣，更曾考慮進修：「因為我自己對心理學有興趣，疫情期間都有報過Psychology Master（心理學碩士）去讀。雖然都冇諗到咁遠，考入去讀會唔會真係去執業，但係都有一個幫人嘅心。」她表示大學其實提供了取錄的機會，但疫情後復常下，演藝的工作亦逐步重啟，自己則未能分身進修：「我有同大學嗰邊講唔好意思，暫時未能夠百分百去投入，我亦都希望有一日我可以讀到呢個Master，佢哋都明白。」顏卓靈坦言未有特定的時間線全身投入進修：「因為喺疫情期間，我發現我最鍾意都係演戲，有一種係『今世我最需要做、最鍾意做嘅嘢！』嘅感覺，一路有得演戲嘅話我都會Keep住演。」

顏卓靈受訪時表示，自己在戲外對心理學其實有濃厚的興趣，更曾打算進修心理學碩士，但隨疫情後演藝事業復常，則暫時未能全身投入進修。（梁碧玲 攝）

而林耀聲則在《我也是》裡飾演強姦犯，他分享角色時表示：「我飾演一個香港曾經好轟動、橫跨10年嘅一個強姦案，喺裡面飾演一個有人格障礙同強迫症嘅強姦犯，上網都睇咗好多呢單案嘅資料、呢個人嘅資料。」阿聲在電影中的角色並不討好，但他自言有壓力：「壓力固然有！畢竟第一次演反派，我本身演開一啲比較正面啲（的角色），呢個係好好嘅機會畀自己試下作為演員嘅範圍有幾闊。」而強姦犯的角色有缺陷，阿聲表示要循內心方向處理：「陰暗面每個人都有，作為演員都要去挖自己嘅嘢出嚟。」

林耀聲表示首次在電影中飾演反派，正是一個開闊自己戲路的好機會！（梁碧玲 攝）

電影中，林耀聲需要與飾演受害者的余潔滢上演強姦戲份，阿聲分享時表示與此前的合作反差極大：「我哋之前已經合作過一次，拍MV認識咗，我哋嗰時要做情侶嘅！今次我要強姦佢，都會同佢溝通下，熟絡下喺現場就應該會冇咁尷尬。」他亦表示強姦的戲份會依循動作設計進行：「嗰場戲會有武指指導，咁我就跟循武術指導去做。」

林耀聲表示電影中的強姦戲份，全部由動作指導設計，會依循指示進行。而此前亦曾與對手余潔滢合作，在MV中飾演情侶，反差頗大。（梁碧玲 攝）

與林耀聲在電影中上演強姦戲份的對手，則由首次參演電影的余潔滢飾演，她分享角色時表示：「我今次飾演一位20歲嘅大學生，亦都喺20歲嗰年遇到強姦案，造成一啲情緒、心理陰影，其實都係一個幾大挑戰嘅角色。」她表示角色難以憑相關經歷進行借鏡，於是便依靠導演的講解進行準備：「我好驚會好難代入嗰個角色，加上拍攝嘅程序未必順住去，未必拍攝咗我被強姦嘅畫面，先拍後面嘅情緒，有時調返轉我就驚我會拿捏唔到，所以真係要好好想像一下受害人係受咗幾大嘅傷害。」

首次參演電影的余潔滢，於電影中飾演強姦案的受害者，自言有一定挑戰性。（梁碧玲 攝）

至於被強姦的戲份，余潔滢透露監製與導演早已提前與她進行準備：「佢哋已經同我講咗會點拍，個鏡頭會點攞啦、有咩安全嘅措施會做。同埋唔會有過份嘅裸露，亦都同阿聲唔會好有親熱嘅鏡頭，因為佢犯案嘅時候會戴住頭套，所以唔會接觸到我、唔會錫到我。」亦表示信任阿聲是個專業的演員，能夠放心、放得開去演出。

余潔滢表示沒有特意為《我也是》的角色向家姐余香凝取經，但會按家姐過去的意見與提點去做。（梁碧玲 攝）

而首次參演電影，余潔滢表示沒有特意向家姐Jennifer余香凝取經：「今次我反而冇問佢，因為之前其實佢都畀咗好多提點我，今次可能用返佢之前講過嘅嘢，用返喺呢個演出裡面。」至於會否與剛宣布懷孕的家姐余香凝在未來合作，余潔滢表示：「其實一都好想同家姐有演出上嘅合作嘅！無論演戲、拍劇都會想，希望佢生完快啲修身，咁就可以同我一齊做戲！」