黑豹2︱反派「納摩」被指性侵　承認約會數月︰過程充滿愛溫馨

曾於去年底上映的Marvel超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther：Wakanda Forever）裡飾演反派「納摩」的墨西哥男演員Tenoch Huerta，日前於社交媒體傳出性侵醜聞，他被同樣來自墨西哥的色士風音樂家María Elena Ríos指控性侵，引發大批網民圍攻，於是旋即在社交媒體發布聲明否認。

墨西哥男演員Tenoch Huerta於《黑豹2：瓦干達萬歲》裡飾演反派角色納摩。（《黑豹2：瓦干達萬歲》電影劇照）

早前María Elena Ríos於社交媒體Twitter上發布多則貼文，指控Tenoch曾多次對她進行性侵犯，表示Tenoch是一位「性侵掠者」，同時亦指控Tenoch所屬的墨西哥反種族主義組織Poder Prieto，未經由她同意下在社交媒體上發布一集網上電台節目（Podcast），並沒有支付她任何報酬，而María Elena Ríos亦是該組織的前成員之一。

Tenoch Huerta被墨西哥色士風音樂家María Elena Ríos指控性侵，更被她形容為「性侵掠者」。（María Elena Ríos IG圖片）

在爆發性侵醜聞後，Tenoch Huerta分別將否認指控的聲明發布到社交媒體及傳送予傳媒機構，他在社交媒體上分別以西班牙文及英文發布聲明，聲明中表示：「一個針對我的失實及完全沒有證據的指控正似野火般蔓延——我再也不能夠容讓消息不被挑戰。」他在聲明中續指：「約一年前，我曾與Elena約會幾個月，整段時間完全出於自願，有無數人能夠做證。而整個關係的過程亦充滿愛、溫馨與互相支持。可是在關係結束後，Elena開始私下及向我們的共同朋友歪曲我們之間的交往。」

Tenoch Huerta在性侵指控傳出後，發聲明反駁，並指曾經與María Elena Ríos在一年前約會過幾個月。（Tenoch Huerta IG圖片）

Tenoch表示：「在幾個月前，他已經接觸了法律團隊，商討如何作出合適的行動以保障他的名聲，以及反駁不負責任且失實的指控所帶來的偏見與破壞。」Tenoch在聲明中亦坦言自己並非一個完美的人，但他一直努力進步。亦感謝家人與支持他的每一個人，希望大眾願意看清事實，不要太快作出失實與不公義的結論。

Tenoch Huerta在聲明中表示幾個月前已接觸法律團隊，商討如何處理事件。（Tenoch Huerta IG圖片）

在Tenoch Huerta發布聲明後，María Elena Ríos亦於社交媒體上發言，標註了Tenoch後表示：「今日我沒有辦法冷靜地回應你的聲明，正如你也知道，我正在推廣一項保護遭受性侵的女性的法案，以公義抵抗那些施暴者、懦夫與擁權力者，令她們不用害怕像你與你的粉絲在我身上散播的恐懼。」