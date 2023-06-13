小魚仙｜海鷗史卡圖螃蟹沙巴信搶晒鏡　一口氣Rap足20種語言

迪士尼「海底音樂劇電影」《小魚仙》，觀眾可再次聽到耳熟能詳的多首經典金曲，包括《Part of Your World》、《Under the Sea》、《Poor Unfortunate Souls》、《Kiss the Girl》外，金像音樂大師艾倫曼堅（Alan Menken）與金像提名音樂人林曼紐米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）更合力創作三首全新歌曲，其中一首更成為近期大熱。

真人版《小魚仙》請來不少演員聲演電影中的小動物角色。東尼獎男星戴維德迪斯（Daveed Diggs）就負責聲演的沙巴信（Sebastian）。（《小魚仙》電影劇照）

全新歌曲《The Scuttlebutt》，由百老匯大熱音樂劇《咸美頓》（Hamilton）東尼獎男星戴維德迪斯（Daveed Diggs）聲演的沙巴信（Sebastian），及以Rapper身份出道的首位華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）聲演的海鷗史卡圖（Scuttle）合唱的全新搞鬼新Rap歌，為觀眾帶來視覺、聽覺雙重極致享受！

華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），就負責聲演海鷗史卡圖（Scuttle）。（《小魚仙》電影劇照）

從最新的《小魚仙》電影片段中可見，海鷗史卡圖及螃蟹沙巴信一口氣用20種語言唱盡全首串燒歌，語言廣度涵蓋歐洲、亞洲、美洲的不同語言，包括英語、法語、卡斯蒂利亞西班牙語、土耳其語、塞爾維亞語、格魯吉亞語、歐洲葡萄牙語、希臘語、羅馬尼亞語、荷蘭語、挪威語、捷克語、斯洛伐克語、越南語、德語、國語、巴西葡萄牙語、韓語、日語、拉丁西班牙語、意大利語。

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以往的迪士尼電影中，亦曾有不少逾20種語言串燒的電影歌曲在網上爆紅！紅遍全球的歌曲包括《魔雪奇緣》（Frozen）的《Let It Go》、《魔雪奇緣2》（Frozen 2） 的《Into the Unknown》，還有《奇幻魔法屋》（Encanto）的《We Don't Talk About Bruno》；及魔海奇緣（Moana）的《How Far I'll Go》等！而今次《小魚仙》的《The Scuttlebutt》又再刷新一首Rap版的多語言歌曲，生鬼抵死的演譯為電影更添喜感！