東尼獎︱森姆積遜大熱倒灶失男主角獎　全程黑面展露真性情反獲讚

美國劇場界最高榮譽頒獎典禮《第76屆東尼獎》於昨日（12日）舉行，不少荷里活影星憑主演的舞台劇入圍各項大獎，並盛裝出席頒獎典禮。其中，曾主演《危險人物》（Pulp Fiction）及在Marvel超級英雄電影系列飾演神盾局長Nick Fury的非裔美國演員森姆積遜（Samuel L. Jackson），憑主演舞台劇《August Wilson's The Piano Lesson》入圍「最佳話劇男主角」獎，並成為本屆大熱。

森姆積遜於Marvel超級英雄電影系列裡飾演神盾局局長Nick Fury。（劇照）

由昆侖塔倫天奴執導的《危險人物》，是森姆積遜的代表作。（《危險人物》劇照）

昨晚舉行的頒獎典禮上，頒發「最佳話劇男主角」時，森姆積遜大熱倒灶，敗給劇作《Leopoldstadt》的男主角Brandon Uranowitz。在現場直播畫面中，失落大獎的森姆積遜並未如其他落敗的入圍演員一樣堆起笑容鼓掌，相反他全程「黑面」毫無表情，只冷淡地拍了幾下手掌，「嘟嘴」四處張望，看似對結果非常失望。

森姆積遜入圍東尼獎「最佳話劇男主角」，宣布得獎另有其人後，有別於其他堆出笑容鼓掌的提名人，左上角的森姆積遜隨即黑面，成為畫面上的焦點。（東尼獎直播影片截圖）

森姆積遜失落「最佳話劇男主角」獎後，在直播中展露真性情，不理拍攝着他的鏡頭，「嘟嘴」兼黑面。（東尼獎直播影片截圖）

最後森姆積遜勉強冷淡地拍了幾下手掌，但黑面表情依然不變。（東尼獎直播影片截圖）

森姆積遜在頒獎典禮上「黑面」的畫面，旋即引起網民注意及瘋傳，有網民表示：「森姆積遜連裝開心也懶得裝！」「森姆積遜的表情也太搶鏡了吧！」「天啊！他好像想立刻起身離場。」雖然森姆積遜在東尼獎大熱倒灶，但一向敢言且個性十足的他，在頒獎禮上流露的真性情，卻意外成為全晚的亮點，相比得獎者更被受注目！

由森姆積遜主演的舞台劇《August Wilson's The Piano Lesson》，於今年初盛大公演。（視覺中國）