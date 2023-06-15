阿凡達︱續作宣布延期2031年上映最終章　素兒沙丹娜：到時53歲喇

由占士金馬倫（James Cameron）執導，史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）於2009年面世，並於去年底推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），一舉以兩部作品佔史上最高票房電影榜第一及第三位。占士金馬倫去年中已預告《阿凡達》時間表，將會於2024年至2028年每兩年推出一部續集，然而昨晚卻突發宣布延期！

迪士尼於去年底推出《阿凡達：水之道》並宣布系列將擴展至五集。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

斥資拍攝《阿凡達》第三至第五部續作的迪士尼，本週宣布原定於2024年12月上映的《阿凡達3》將順延至2025年12月，而第四集及第五集亦分別延至2029年及2031年上映。對於《阿凡達》續作延期安排，迪士尼及占士金馬倫均未公布原因，然而在消息公布後，自2009年主演《阿凡達》的女演員素兒沙丹娜（Zoe Saldana），於社交媒體上即時回應，表示：「太好了！在最後一部《阿凡達》電影上映時我已經53歲……我最初參演《阿凡達》時只有27歲！」

《阿凡達》第三至五集延期的消息一出，素兒沙丹娜便於社交媒體上回應，笑指自己在最後一集上映時已經53歲。（素兒沙丹娜IG圖片）

《阿凡達》女主角素兒沙丹娜，於2009年時年僅27歲。（imdb）

對於《阿凡達》宣布押後上映，網絡上亦引起廣泛討論，有網民分析指《阿凡達》系列電影牽涉大量電腦特技製作，在電影馬不停蹄地拍攝下，後期製作未能趕上進度亦情有可原。同時亦有網民以消息大開玩笑，笑指：「到時占士金馬倫還在生嗎？」