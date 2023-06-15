姜皓文與《手捲煙》導演陳健朗合作　廣告化身「定價揸Fit人」

姜皓文以偵探造型，化身「定價揸Fit人」為競爭事務委員會拍攝最新電視廣告，廣告昨晚（14/6）於各電視台首播，港鐵平面廣告則於17/6上架。電視廣告由《手捲煙》導演陳健朗執導，以豐富電影感來序述競爭條例訊息。內容大概指出供應商劃一零售價格可會能損害消費者利益，有機會會觸犯競爭條例，定價應交由分銷商決定。

姜皓文以偵探造型，化身「定價揸Fit人」為競爭事務委員會拍攝最新電視廣告。

今次以有趣的「定價揸Fit 人」偵探身份現身廣告，姜皓文說：「今次以一個偵探造型拍攝，追查一啲唔公平嘅交易。呢個廣告係想話畀大家聽公平競爭條例訊息，一個供應商係唔可以干涉其他分銷商轉售貨品的價格。我平時買嘢都會格價，巿面上唔同地方買一樣產品會有唔同價錢，好處係市民可以用一個好平嘅價錢，買到一啲自己想買嘅嘢。」

姜皓文以偵探身份現身廣告，向大眾宣傳公平競爭條例訊息。

閒時喜歡購物的姜皓文，當然會在購物前格價，他笑說：「我自己買嘢都會格價，睇下貨品價錢是否公道，有啲價錢相差好遠，格完價買嘢自己會安心啲，不過通常我買完之後，都會有人同我講去第二度買會再平啲，我話千其唔好講畀我聽。」

姜皓文表示平日也有格價的習慣。

今次與《手捲煙》導演陳健朗合作，姜皓文透露，之前有看過對方作品，拍攝今次廣告前亦有閒聊過，姜皓文讚陳健朗的拍攝手法很能夠為故事營造氣氛，他說：「今次我哋用電影方式去拍攝，好能夠營造氣氛，我覺得幾得意，亦好鍾意呢個故事氣氛。同陳健朗導演合作係開心，我哋有傾過未來有合作機會。」