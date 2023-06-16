閃電俠︱米高基頓版蝙蝠俠劃時代登場 盤點七件元祖級蝙蝠俠道具
DC超級英雄重磅鉅製《閃電俠》於6月15日正式上映，電影以「正義聯盟」最年輕成員閃電俠為男主角，並繼承《正義聯盟》電影劇情，首度登上大銀幕。《閃電俠》早前釋出預告，除了有「雙子閃電俠」並肩作戰外，連米高基頓（Michael Keaton）飾演的元祖蝙蝠俠也重出江湖加入戰團，為年長一輩的影迷大為驚喜。
由添布頓執導、米高基頓主演的《蝙蝠俠》於1989年上映，是蝙蝠俠漫畫自1930年面世以來首次登上大銀幕，亦奠定了蝙蝠俠的黑夜英雄形象，成為超級英雄電影的永恆經典。然而在米高基頓成為蝙蝠俠前，他只是一個輕喜劇的男主角，亦僅主演過添布頓的哥德荒誕喜劇《Beetlejuice》，不論知名度與演員定位均難以與蝙蝠俠相提並論，連5尺9吋的身高亦難以與七八十年代紅極一時的超人基斯杜化李夫（Christopher Reeve）媲美。
然而在米高基頓試鏡蝙蝠俠時，他卻早已對蝙蝠俠與真身Bruce Wayne具有非常獨到的理解，並向導演添布頓分享。米高基頓曾於訪問中表示，他認為Bruce Wayne具有心理上的障礙，並且令他創建了蝙蝠俠這個虛構的身份，他亦期望透過角色演繹出來：「添布頓在我說是不停點頭，（Bruce Wayne）非常沉鬱，他是一個自命的正義使者，他面對不少問題，而且十分明顯。然後他（添布頓）則說『對了！我就是想這樣做！這正正是我的想法！』」而當中最重要的表演元素，便是透過蝙蝠俠的聲線。
在米高基頓成為蝙蝠俠前，Adam West曾於六十年代成為電視劇版本的蝙蝠俠，建立了較原始且生活化的蝙蝠俠形象，而期後蝙蝠俠亦在Kevin Conroy的聲演下在動畫裡登場。但米高基頓將蝙蝠俠的形象昇華，他分別以兩種聲線演繹，以從容的聲線表演出Bruce Wayne優雅、運籌帷幄的形象；利用極低沉、粗糙的聲線表演出蝙蝠俠的邊緣與破碎。米高基頓表示：「他（Bruce Wayne/蝙蝠俠）有兩種性格，這個角色未至於精神有問題但其實也距離不遠。是一種尚能操控的精神問題。」
除了蝙蝠俠的標誌性的聲線外，米高基頓版的蝙蝠俠亦將大量漫畫中的高科技道具帶進電影世界中，以下列出七件米高基頓版的蝙蝠俠道具，熟悉蝙蝠俠的觀眾最期待哪一項道具於《閃電俠》裡登場？