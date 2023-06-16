閃電俠︱米高基頓版蝙蝠俠劃時代登場　盤點七件元祖級蝙蝠俠道具

DC超級英雄重磅鉅製《閃電俠》於6月15日正式上映，電影以「正義聯盟」最年輕成員閃電俠為男主角，並繼承《正義聯盟》電影劇情，首度登上大銀幕。《閃電俠》早前釋出預告，除了有「雙子閃電俠」並肩作戰外，連米高基頓（Michael Keaton）飾演的元祖蝙蝠俠也重出江湖加入戰團，為年長一輩的影迷大為驚喜。

DC重磅打造的超級英雄電影《閃電俠》已於6月15日上映。（《閃電俠》電影劇照）

米高基頓飾演的蝙蝠俠於《閃電俠》電影裡驚喜亮相。（《閃電俠》電影劇照）

由添布頓執導、米高基頓主演的《蝙蝠俠》於1989年上映，是蝙蝠俠漫畫自1930年面世以來首次登上大銀幕，亦奠定了蝙蝠俠的黑夜英雄形象，成為超級英雄電影的永恆經典。然而在米高基頓成為蝙蝠俠前，他只是一個輕喜劇的男主角，亦僅主演過添布頓的哥德荒誕喜劇《Beetlejuice》，不論知名度與演員定位均難以與蝙蝠俠相提並論，連5尺9吋的身高亦難以與七八十年代紅極一時的超人基斯杜化李夫（Christopher Reeve）媲美。

米高基頓是第一位於銀幕上飾演蝙蝠俠的演員。（《蝙蝠俠》電影劇照）

然而在米高基頓試鏡蝙蝠俠時，他卻早已對蝙蝠俠與真身Bruce Wayne具有非常獨到的理解，並向導演添布頓分享。米高基頓曾於訪問中表示，他認為Bruce Wayne具有心理上的障礙，並且令他創建了蝙蝠俠這個虛構的身份，他亦期望透過角色演繹出來：「添布頓在我說是不停點頭，（Bruce Wayne）非常沉鬱，他是一個自命的正義使者，他面對不少問題，而且十分明顯。然後他（添布頓）則說『對了！我就是想這樣做！這正正是我的想法！』」而當中最重要的表演元素，便是透過蝙蝠俠的聲線。

對米高基頓而言，蝙蝠俠與真身Bruce Wayne是一位非常沉鬱的角色。（《蝙蝠俠》電影劇照）

在米高基頓成為蝙蝠俠前，Adam West曾於六十年代成為電視劇版本的蝙蝠俠，建立了較原始且生活化的蝙蝠俠形象，而期後蝙蝠俠亦在Kevin Conroy的聲演下在動畫裡登場。但米高基頓將蝙蝠俠的形象昇華，他分別以兩種聲線演繹，以從容的聲線表演出Bruce Wayne優雅、運籌帷幄的形象；利用極低沉、粗糙的聲線表演出蝙蝠俠的邊緣與破碎。米高基頓表示：「他（Bruce Wayne/蝙蝠俠）有兩種性格，這個角色未至於精神有問題但其實也距離不遠。是一種尚能操控的精神問題。」

Adam West曾於六十年代於電視劇裡飾演蝙蝠俠，但該版本的蝙蝠俠較為原始及生活化。（《蝙蝠俠》劇集劇照）

除了蝙蝠俠的標誌性的聲線外，米高基頓版的蝙蝠俠亦將大量漫畫中的高科技道具帶進電影世界中，以下列出七件米高基頓版的蝙蝠俠道具，熟悉蝙蝠俠的觀眾最期待哪一項道具於《閃電俠》裡登場？

元祖蝙蝠車

添布頓版的蝙蝠車，造型是永恆的經典。（《蝙蝠俠》電影劇照）

元祖蝙蝠車特長的車頭與渦輪，設計非常跨時代。（《蝙蝠俠》電影劇照）

蝙蝠車連停泊在蝙蝠洞裡都有型過人。（《蝙蝠俠》電影劇照）

元祖蝙蝠車配備裝甲，不怕停泊時被偷走或破壞。（《蝙蝠俠》電影劇照）

蝙蝠車的保護性極強，穿梭在爆炸環境仍然絲毫無損。（《蝙蝠俠》電影劇照）

蝙蝠飛機

與米高基頓制服上的蝙蝠徽章一樣的蝙蝠飛機，非常經典。（《蝙蝠俠》電影劇照）

蝙蝠探射燈

蝙蝠俠的探射燈，除了是召喚蝙蝠俠的訊號，亦是城中歹徒懼怕的符號。（《蝙蝠俠》電影劇照）

而蝙蝠俠探射燈亦代表了警察與蝙蝠俠的合作關係。（《蝙蝠俠》電影劇照）

防彈滑翔斗篷

米高基頓版的蝙蝠俠斗篷，具有防彈功能。（《蝙蝠俠》電影劇照）

米高基頓版的蝙蝠俠斗篷，亦有滑翔功能。（《蝙蝠俠》電影劇照）

飛鏢與導航飛鏢

米高基頓版蝙蝠俠配備的飛鏢，分為導航與普通兩種。（《蝙蝠俠》電影劇照）

超級電腦

蝙蝠俠的超級電腦，存有所有匪徒的資料。（《蝙蝠俠》電影劇照）

攀索手槍

蝙蝠俠的飛索手槍，是其中一項最具「英雄救美」特色的道具。（《蝙蝠俠》電影劇照）