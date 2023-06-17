《小行星都市》小鎮與外星人的相遇　導演特向《第三類接觸》致敬

《小行星都市》於本周上映，是一個關於太空、外星人與世界變動的故事。故事以美國西南部一座名為「小行星都市」（Asteroid City）的沙漠小鎮為背景，該鎮最著名的景點是附近的巨大隕石坑和天文台，鎮上每年都會舉辦一場「天文觀察活動」，然而在 1955 年鎮上舉辦的天文觀察活動中，在全國各地學生和家長一起進行學術競賽之時，卻迎來了一位意想不到的訪客：外星人，這打亂了原訂行程，小行星都市因此被封鎖，眾人都被困在這沙漠小鎮。

導演韋斯安德遜，首次接觸太空科幻相關題材，擅長透過精準構圖、絢爛色彩。(《小行星都市》劇照)

這也是導演韋斯安德遜，首次接觸太空科幻相關題材，擅長透過精準構圖、絢爛色彩，在現實時空中營造奇幻氛圍的他，又將如何以Wes Anderson 式美學呈現美西沙漠景觀與天文事變？相信《小行星都市》會與韋斯安德遜的其他作品一樣有趣，且更具宇宙性； 對複雜的家庭關係和新戀情、父母和孩子、秘密、發現和智取成人的內心、個人審視； 廣闊的西部和灰暗的東部，都處於一種完美的情感平衡之中，沒有人比韋斯安德遜更能達到這種平衡。大家怎能不引頸以待？

故事會有出人意表的發展。(《小行星都市》劇照)

韋斯安德遜亦解說：「史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）透過《2001太空漫遊》講了一個故事，但他所帶來的觀影經歷，不一定能讓觀眾每一步都理解。他把我們都帶到了一個從未接近過的地方。」韋斯安德遜的新作品有許多對《第三類接觸》故意致敬的設計，像是類似於「魔鬼塔」的岩石形成、角色與外星人的相遇，以及軍方為隔離小行星都市居民而偽造新聞的情節。

構圖的有趣，成了導演的一大風格。(《小行星都市》劇照)

《小行星都市》裡的外星人，雖然不是星際合作，但也是國際合作的成果。他所乘搭的飛船和他踏進的隕石坑都沒有運用任何CGI特效，而是微型模型。外星人最初被設計成七英尺高，而演員謝夫高拔林（Jeff Goldblum）再高挑也只有6尺4寸高。於是憑《鐵娘子—戴卓爾夫人傳》和《布達佩斯大酒店》成為奧斯卡得主的特技化妝師馬克高利亞（Mark Coulier）設計了一套裝置，讓謝夫高拔林能夠穿上高蹺，並進行練習。

在電視螢幕上出現的外星人是用布偶做的定格動畫。謝夫高拔林沒有在綠幕前演戲，反而穿著外星人服裝，扮演星際訪客。此外，曾參與《狐狸先生無得頂》和《犬之島》製作的布偶動畫師安迪根特（Andy Gent）造了個三尺高的外星人——比起一般定格動畫所需的尺寸都來得大。