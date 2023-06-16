我談的那場戀愛︱鄧麗欣教打呔令MC耳仔紅：未到戀愛但怕醜

香港電影《我談的那場戀愛》，由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹主演，並加入兩位「機動兵工廠」的新晉演員超酸（陳昭煊）及何求參演。電影以網戀詐騙為題材，男主角張天賦在飾演詐騙集團主腦鄧麗欣旗下接受連串改造訓練，並出手向吳君如飾演的富婆行騙，電影今日（16日）拍攝期間，更邀請傳媒到場探班。

香港電影《我談的那場戀愛》由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹主演，並加入「機動兵工廠」新人超酸（陳昭煊）及何求參演。（劉智源 攝）

《我談的那場戀愛》主演吳君如、MC張天賦及鄧麗欣在探班期間接受訪問，張天賦分享拍攝時表示：「目前嚟講我哋（與鄧麗欣）都幾多對手戲，因為我係一個新仔啦，需要佢教我好多嘢啦！我記得有一場係教打呔嘅，最後佢睇唔過眼就過嚟幫我打。我都怕醜㗎！」鄧麗欣隨即笑指：「唔知點解佢隻耳仔紅色㗎囉！」MC續指：「係吖！冇化妝但係自己紅咗囉！」張天賦表示未試過有女仔為自己打呔：「我會同自己講係拍戲啫！但係當時都係會有啲特別嘅感覺！又未去到戀愛，但係都會怕醜囉！」吳君如笑問：「好少女仔幫你打呔啦？」MC笑指：「第一次！我媽咪都冇幫我打呔！」

Caption 3：吳君如表示自己飾演被MC張天賦情騙的一位富婆，但亦以純情少女護士的假身份與MC網上交往。（劉智源 攝）

對於第二次拍電影的張天賦，吳君如以「好自然」評價MC的表現，並表示：「因為佢係詐騙集團嗰邊、我係被呃嘅一個純情少女啦！」MC笑指：「一開頭聲稱廿五歲㗎！」吳君如笑指：「我係廿五歲，一個少女小護士，叫Linda！自己都係一個假身份喺網上同佢傾計囉！但係而家暫時我哋只係（網上）對話緊啫！但係我心目中嗰個唔係天賦嚟嘅，佢係一個法國有型石油大亨！」吳君如亦透露自己與MC的戲份將會相遇，到時便會有火花，她更笑指：「我哋嗰邊唔打呔㗎！唔止打呔咁簡單！」

Caption 4：MC自爆電影與現實的冧女招式不同，更表示要用心去溝通！（劉智源 攝）

要在戲內情騙吳君如，MC自爆：「當中有好多招式㗎！係詐騙集團的招式！」但他表示沒有令現實生活冧女技巧更高：「係完全唔同嘅手段嚟㗎！」吳君如大笑指：「現實中駛乜佢冧啫！人哋嘛！」至於MC的冧女必殺技，他透露：「其實又唔係咩必殺技嚟嘅，劇本係咁講，到你傾傾下、你只要用個心就得㗎喇！」

吳君如亦透露，劇組將會於七月到日本札幌拍攝，MC張天賦亦會同行，但鄧麗欣則表示可惜自己沒有相關戲份，所以未會與劇組一同赴日拍攝。