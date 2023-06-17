閃電俠9大彩蛋︱片尾食熱狗路人超重要 蝙蝠俠迷要留意的細節位

DC超級英雄重磅鉅製《閃電俠》已於6月16日上映，電影以《正義聯盟》（Justice League）最年輕成員閃電俠Barry Allen為男主角，繼承前作劇情，並首度推出角色自傳電影。《閃電俠》上映後，吸引大批多年來鍾情DC漫畫、動畫及電影的影迷入場，電影亦為各位DC擁躉準備大量精彩細節，致敬DC系列舊作及其他流行文化作品。

以下為大家盤點九個驚喜彩蛋，以下內容含有《閃電俠》電影劇透，未入場睇的觀眾慎入！

DC重磅打造的超級英雄電影《閃電俠》已於6月15日上映。（《閃電俠》電影劇照）

羅賓回歸？

劇情開首，在閃電俠與蝙蝠俠合作解決一次犯罪及帶來的危機後，賓艾佛力（Ben Affleck）飾演的Bruce Wayne與Barry Allen曾於一處後巷有過一段對話，分享彼此的創傷。而在拍攝着賓艾佛力的鏡頭後景裡，有一個寫着「Grayson's」的商店霓虹招牌。

電影中，賓艾佛力飾演的Bruce Wayne與閃電俠Barry Allen之間，有過一段討論創傷的對話。（《閃電俠》電影劇照）

而Grayson正正是蝙蝠俠漫畫中，羅賓及後來夜鷹的姓氏，未知電影是否正在暗示，曾於1997年版《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）裡出現的羅賓/夜鷹Dick Grayson一角將會回歸。

在舊版蝙蝠俠電影裡，羅賓/夜鷹Dick Grayson曾經真人版登場。（《蝙蝠俠與羅賓》電影劇照）

致敬元祖「小丑」積尼高遜

《閃電俠》電影中，當Barry Allen帶着平行宇宙年輕版的Barry Allen到蝙蝠俠的大宅下的蝙蝠洞裡，借用蝙蝠俠的超級電腦時，年輕的Barry Allen發現了一個會打開會有笑聲的亮綠色小袋。電影借此致敬由積尼高遜（Jack Nicholson）飾演的元祖銀幕小丑，在1989年版的《蝙蝠俠》（Batman）電影中，小丑從高樓墮下而死，而警察發現他的屍體仍然發出駭人的小丑笑聲，成為銀幕經典。

由積尼高遜飾演的元祖小丑，在電影結尾墮樓後，屍體仍然發出詭異的笑聲，成為銀幕經典。（《蝙蝠俠》電影劇照）

超人強戰回歸

在蝙蝠俠於1989年首次被拍成電影前，荷里活早於1978年將DC漫畫最受歡迎的超級英雄超人拍成真人版電影，並由已故傳奇演員基斯杜化李夫（Christopher Reeve）飾演。

DC最受歡迎的超級英雄超人，曾經由基斯杜化李夫飾演。（《超人》電影劇照）

而在閃電俠Barry Allen在電影高潮段落，多重宇宙互相撞擊下，基斯杜化李夫飾演的超人在其中一個平行宇宙裡出現，震驚全院觀眾，而超人身邊亦站着由Helen Slater於1984年版《女超人》（Supergirl）的女版超人。

由Helen Slater飾演的女超人，亦於《閃電俠》裡驚喜登場。（《女超人》電影劇照）

「長毛」超人

在基斯杜化李夫飾演的超人外，電影裡亦有另一位「超人」驚喜現身，在多重宇宙撞擊下，其中一個宇宙的「長毛」超人由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演。雖然尼古拉斯基治從未正式飾演超人，但在一部於1998年幾乎開拍的《超人復活》（Superman Lives）裡，原定由尼古拉斯主演，可惜因未明原因而告吹，但在《閃電俠》裡得見尼古拉斯基治現身成超人一角，亦一完尼古拉斯與一眾影迷多年來的超人夢。

網上一直有尼古拉斯扮演超人的造型照，已經是25年前的事。（網上圖片）

元祖閃電俠

除了兩位超人外，在多重宇宙撞擊下，亦有另一位閃電俠現身，但這位閃電俠與Barry Allen不同，他是DC超級英雄漫畫裡的元祖閃電俠Jay Garrick。Jay Garrick是1940年1月，閃電俠首次於漫畫裡出場的版本，當時以一身紅色上衣、藍色長褲配襯一頂鑲有黃色翼的鐵皮帽登場，造型非常經典。而觀眾熟悉、身穿橡膠緊身衣的閃電俠Barry Allen，則是Jay Garrick的接班人。

元祖閃電俠Jay Garrick亦有於《閃電俠》電影裡現身。（網上圖片）

蝙蝠俠戰衣弱點

電影中，年輕版的Barry Allen在閃電俠的幫助下得到了神速的超能力，並以1989年版《蝙蝠俠》的一套蝙蝠俠舊戰士DIY一套自己的閃電俠制服。而年輕的Barry Allen戴上頭套後，轉臉時五官被頭套拉扯得變形，這個笑位來自舊版《蝙蝠俠》戰衣看似不能轉動頭部弱點，並以此大開玩笑。

電影以蝙蝠俠的舊戰衣大開玩笑。（《閃電俠》電影劇照）

米高基頓版的蝙蝠俠制服，似乎真的難以轉頭。（《蝙蝠俠》電影劇照）

蝙蝠俠經典口號

在電影中，米高基頓（Michael Keaton）除了驚喜地再次演出蝙蝠俠一角，更有不少機會再講當年蝙蝠俠的經典口號。其中，「Let's get Nuts！」一句來自當年《蝙蝠俠》裡，Bruce Wayne在小丑闖上門後準備發狂反擊時說過的對白，當年雖然太過跳脫並成為笑柄，但現在聽起來卻充滿回憶！

在1989年版的《蝙蝠俠》裡，米高基頓飾演的Bruce Wayne曾對闖上門的小丑說出名言「Let's Get Nuts！」（《蝙蝠俠》電影劇照）

平行宇宙版《回到未來》

電影中，閃電俠與年輕版Barry Allen曾搜尋一眾「正義聯盟」成員不果，亦發現平行宇宙在細節上與原地球有所不同，包括經典科幻喜劇《回到未來》。由Michael J. Fox飾演主角Marty McFly的《回到未來》，在平行宇宙裡則由Eric Stoltz主演，但原來《回到未來》一片曾經易角，在拍攝期間由Eric Stoltz轉成Michael J. Fox，所以電影玩味地以此作為平行宇宙之間的分別，亦藉此致敬時空旅行的經典電影。

經典時空旅行科幻電影《回到未來》，由Michael J. Fox主演。（《回到未來》電影劇照）

《回到未來》在拍攝期間曾經易角，在Michael J. Fox飾演前，原本由Eric Stoltz主演。（網上圖片）

第三位蝙蝠俠

在閃電俠成功回到現實時空，並為上訴謀殺罪的父親脫罪後，Barry Allen在法院門外收到蝙蝠俠Bruce Wayne的電話，但電話裡的聲線顯然不是賓艾佛力，而觀眾在疑惑的同時，一輛Benz超級跑車出現在法院前，但步出跑車的竟然不是賓艾佛力，而是另一位舊版蝙蝠俠、最具紳士風範的Bruce Wayne佐治古尼（George Clooney）。佐治古尼甫一現身，便令閃電俠大為疑惑，同時亦引起觀眾一輪哄動！

佐治古尼於《閃電俠》片尾驚喜現身。（《蝙蝠俠與羅賓》電影劇照）

水行俠將會回歸

在電影結尾彩蛋裡，閃電俠與戰友水行俠積遜莫瑪（Jason Momoa）相約飲酒，而積遜莫瑪更醉成爛泥。雖然水行俠未有在《閃電俠》電影裡出手助攻，但卻在片尾出現，相信亦預示積遜莫瑪主演的《水行俠2》將會上映，並以此造勢。

由積遜莫瑪飾演的水行俠，於《閃電俠》片尾彩蛋裡現身。（《正義聯盟》電影劇照）

導演的熱狗

在《閃電俠》電影中，閃電俠不停進食「差電」的橋段經常出現。而在電影結尾，當閃電俠要趕往法院出席父親的上訴時，曾從一位路人手上搶走一個準備咬下的熱狗，而該位可憐的路人，原來正是《閃電俠》電影的導演Andy Muschietti，雖然不少導演都會偶然在電影中客串亮相，但導演Andy Muschietti以此自嘲，亦非常幽默。