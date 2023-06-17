閃電俠｜結局片段提早流出　James Gunn用兩個字解釋最大疑團

DC超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）近日在香港上映，相信影迷都好關心結局是否預告了接下來DC電影宇宙的發展，而網上已在流傳盜錄的結局片段，未入場的各位當真要小心「避雷」，而看過的觀眾，是否對結局安排大感疑惑呢？現任DC Studios話事人James Gunn早在二月時，已親自為這個結局解畫。

米高基頓版的蝙蝠俠回歸，成為《閃電俠》的一大賣點。（劇照）

以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

《閃電俠》為賓艾佛力最後一次飾演蝙蝠俠。（劇照）

《閃電俠》結局講述，Barry Allen接到「Bruce Wayne」，即蝙蝠俠的電話，接下來Bruce Wayne登場，迎面而來的並非賓艾佛力（Ben Affleck），而是佐治古尼（George Clooney）的版本！究竟接下是否佐治古尼接任蝙蝠俠呢？早在今年二月，James Gunn在Twitter就有回應過這個問題。

James Gunn早在二月時已透露佐治古尼版蝙蝠俠不回正式回歸。（網上截圖）

當時有網民問：「搵佐治古尼做新DC電影宇宙嘅蝙蝠俠，係咪真㗎？」，而James Gunn的回答是「Absolutely not」（絕對唔係），雖然口風隨時可以改，但普遍認為佐治古尼正式回歸的可能性不大，畢竟近年他已大幅減產，加上已年過60，要消化如此大體能需求的角色，確實不容易。