首部全AI生成電影曝光　破綻多多但成功克服一大問題

隨著人工智能（artificial intelligence，下稱AI）技術越來越普及，應用在電影產業上的範疇亦越來越多，例如創作劇本、美術設計及特技畫面等，近日首部全AI製作的電影亦順利誕生，片長12分鐘的每一個鏡頭都由AI製成，業界人士擔心未來會否被AI取代，但觀眾看過這部片後，認為至少還有好一段時間，電腦都未能取代人腦。

基本上所有角色的表情都不夠真實，似動畫多於真人。（影片截圖）

這部電影短片名為《The Frost》，講述在南極洲冰冷的深處，某團隊正著手調查一個奇怪的信號，不知不覺踏上了一段旅程，一段將挑戰他們對過去及未來認知的旅程。

最真實是這一類環境畫面。（影片截圖）

《The Frost》由美國底特律一家名為Waymark影片創作公司製作，這家公司由製作廣告影片起家，今次挑戰全AI生成影片，先由製片人撰寫劇本，之後輸入到AI圖像生成模型DALL-E 2中，製作出每一個鏡頭，接著利用名為D-ID的AI工具，將靜止圖像加入動作，例如眨眼或是張嘴等，在多番調整下誕生出《The Frost》。

景深的細緻度亦不夠。（影片截圖）

雖然畫面看上去是濃濃的CG感，似動畫多於真人演繹，但有電影人大讚這部作品的風格十分一致，克服了過去AI令影片風格違和的問題。而網民普遍認為整體看上去充滿怪異感覺，AI取代人類拍電影似乎還不太可能。

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