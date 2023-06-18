驚天營救2︱雷神棄置監獄取景　12年前湯告魯斯都拍過一幕經典

Netflix最新原創動作電影續集《驚天營救2》（Extraction 2）現已上線串流平台，電影由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演，繼承上集劇情，講述在印度孟買執行「不可能的任務」後，重傷墮橋的Tyler，經過好友兼上司的搜救後，在九個月後復原，並準備投入退休生活。



由「雷神」基斯咸士禾夫主演的Netflix電影《驚天營救2》已經上線串流啟播。（《驚天營救2》電影海報）

然而Tyler卻被前妻派來的一則任務終結，Tyler需要營救前妻的妹妹與一對兒女，脫離格魯吉亞一處監獄，並擺脫作為該國惡勢力的妹夫，於是Tyler便再次接受任務，展開營救行動。

由基斯咸士禾夫飾演的人質拯救專家Tyler，需要從一所監獄裡營救前妻妹妹及她的兒女。（《驚天營救2》電影劇照）

《驚天營救2》拍攝期間，曾於多國取景，包括澳洲、奧地利及捷克，其中電影高潮之一，挑戰一鏡到底的一場劫獄橋段，成為槍戰武打動作連場的高潮，並於一處大型監獄場景中拍攝，穿過多個監倉、走廊、操場後，展開逃亡的飛車追逐戰。而《驚天營救2》正於捷克布拉格近郊地帶，一處名為Mlada Boleslav Prison的廢棄監獄中取景，以符合劇情中格魯吉亞的地理環境及寒冬天氣。

基斯咸士禾夫再度主演電影《驚天營救》系列續作，動作場面與版圖比上集更為廣闊。（《驚天營救2》電影截圖）

電影遠赴澳洲、奧地利及捷克拍攝，其中監獄部分在布拉格近郊一處棄置監獄內取景。（《驚天營救2》電影截圖）

基斯咸士禾夫單人匹馬潛入監獄救人。（《驚天營救2》電影截圖）

基斯咸士禾夫飾演的Tyler，在前作受重傷、本集初癒後，身手仍然極為了得。（《驚天營救2》電影截圖）

此前， Mlada Boleslav監獄亦曾被用作取景，拍攝由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的特務動作電影《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol）。劇情中，湯告魯斯飾演的特工Ethan Hunt被關在一所俄羅斯的監獄中，但在IMF需要他重出江湖時，便派特工前去協助他越獄。在越獄過程中，Ethan Hunt更要赤手空拳打出一條生路，並帶走他監獄中的線人，雖然背後有IMF的其他特工在外策劃，但仍然難免造成一場監獄暴亂。

湯告魯斯主演的《職業特工隊》系列第四集，他開首便在IMF特工協助下越獄。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

以特技動作為作品一大賣點的湯告魯斯，善用了取景監獄的中空走廊設計，進行一個高難度的「落樓」動作。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

湯告魯斯一下翻身，在上層跳出中空處，僅以雙手攀着欄桿。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

湯告魯斯一躍便跳到下層。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

湯告魯斯連落地也沒有發出太大的聲響或動作。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

湯告魯斯在電影中，要攜同着線人一同越獄，在暴亂中的監獄難上加難。（《職業特工隊：鬼影約章》電影截圖）

《職業特工隊：鬼影約章》與《驚天營救2》的拍攝期雖然相隔12年，但取景地不少設計特色仍然能夠明確辨認，包括湯告魯斯轉身一躍到下層的中空走廊設計，以及樓梯、監獄間隔門等元素。《職業特工隊：鬼影約章》在拍攝期間對監獄進行了較多高科技的元素設計，包括電鎖、防彈玻璃門窗等；《驚天營救2》則保留了較原始設計。不知道看過《驚天營救2》的觀眾，會認為雷神基斯咸士禾夫或湯告魯斯的劫獄、越獄橋段較為精彩？