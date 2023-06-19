劉德華監製《掃毒2》被控抄襲　原告不接受調解索償近億人民幣

由邱禮濤執導，劉德華監製及主演，2019年警匪電影《掃毒2：天地對決》，近日遭到成都環球博納文化傳媒公司提告「抄襲」2006年愛情片《完美情人》，向劉德華、電影出品方、3名編劇共10名被告，求償9999萬人民幣。目前北京知識產權法院對本案的庭審已經全部結束，原告方當庭表示不同意調解，法院將擇日對本案宣判。



《掃毒2：天地對決》在內地票房大收15億，該片由劉德華任監製。（劇照）

事件不單鬧上法庭，案中更涉及10名被告，包括：劉德華與3名編劇、香港寰宇娛樂有限公司、廣東昇格傳媒股份有限公司、銀都機構有限公司、映藝娛樂有限公司、太陽娛樂文化有限公司、北京合瑞影業文化有限公司。據知在一審階段，原告環球博納董事長展示了一份具有「16條196點抄襲細節」的文件，認為2部電影無論在敘事結構、故事背景、重要情節、拍攝表現手法、服裝設計等都有相似之處。

劉德華在電影《掃毒2天地對決》中放下黑幫身份後轉入金融界，但卻因為要追捕毒販古天樂而再涉江湖事。（劇照）

入稟的為成都博納，於2006年拍攝電影《完美情人》。（網上圖片）

成都博納詳細解釋兩部電影人物設定完全相同，例如講到《完美情人》人物設定為4個男人的故事，男一梁風、男二丁力、男三警察張強，以及男一、男二曾經共同擁戴的長者姚坤（義父）之間恩怨情仇的故事。原告便指《掃毒2》人物設定是完全相同，因為男一余順天（劉德華 飾）、男二地藏（古天樂 飾）、男三警察林正風（苗僑偉 飾），以及男一、男二共同擁戴的長者余南（叔叔）之間恩怨情仇的故事。

成都博納更詳述兩部戲的相似之處。（網上圖片）

案件目前進入二審階段，劉德華未有出席聆訊，由代表律師上庭，而被告一方亦否認抄襲，認為《掃毒2：天地對決》為警匪片，不可能抄襲愛情片《完美情人》，在人物性格、動機、發展和結局都有巨大差異，不能單純以表面相似之處來判斷是否存在抄襲行為。