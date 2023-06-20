人肉叉燒包II｜改編30年前真實案件　兇手殺人分屍竟只判入獄6年

1998年上映的《人肉叉燒包II之天誅地滅》雖然跟上集《八仙飯店之人肉叉燒飽》的劇情毫無關係，但同樣改編自真實案件。1993年大埔發生一宗駭人聽聞的燒屍案，一名46歲女子殺害情人的正印老婆，之後更放火燒屍，極之兇殘，但最後竟只被判誤殺入獄六年，當時引起社會廣泛關注，過萬人更聯署為死者討回公道。

孫佳君飾演兇手，表現相當不錯。（電影截圖）

《人肉叉燒包II之天誅地滅》正是改編這宗發生於三十年前的大埔寶湖花園情婦燒屍案，由孫佳君與張錦程主演，而黃秋生亦客串警察一角。劇情大致上跟足真實案情，除了將女主角（情婦）設定為內地來港的親戚；由男、女主角一同進行分屍及燒屍；以及女主角最後欲殺害男主角。

戲中的裸露場面由台灣女星楊梵負責。（電影截圖）

真實案情跟電影劇情一樣兇殘，羅姓男子當年在大埔經營燒臘店，他在1989年開始跟比他年長13歲的錢姓女子（兇手）發生婚外情，後來為方便偷情，向妻子（死者）訛稱兇手為親戚，安排她負責打理其中一家燒臘店，舖頭頓變成幽會場所。1992年，羅與兇手被發現有姦情，但二人「掟煲唔掟蓋」，持續在燒臘店偷情。

劇情去到最後有點暴走，孫佳君連張錦程都想殺。（電影截圖）

1993年7月5日，兇手因不滿其負責的燒臘店被取消牌照，而與死者於所住的大埔寶湖花園單位內講數，最後兇手因談判失敗，將死者綑綁在椅子上並將其勒斃。事後兇手返回燒臘店開工，煮食期間被滾油燙傷，竟令她萌生燒屍念頭，之後返回單位，在浴缸內將死者屍體淋滿火酒繼而焚燒，接下來再進行分屍。

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當年兇手出庭時，以「燒肉斬件」來形容分屍過程，表示毫不困難，相當可怕。但最令人意想不到的是，陪審團竟無法作出裁決，經過兩度重審，最終兇手只被判誤殺入獄6年。死者家屬認為判刑過輕，曾兩度要求司法覆核，甚至有過萬市民聯署支持，但始終無法改變結果。