蜘蛛俠最後頭號大敵登場　爆肌型男艾朗莊遜獅子王上身超狂野殺戮

由Marvel之父創造、索尼影業斥資開拍的超級英雄電影《Kraven The Hunter》，今日推出首條預告片，並公布將於本年10月正式上映。《Kraven The Hunter》與去年上映的《魔比煞》（Morbius）一樣由Marvel授出角色版權，並同樣以反英雄角色作為中心，打造另一蜘蛛俠宇宙的超強反派，電影由艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）飾演主角，並由奧斯卡影帝羅素高爾（Russell Crowe）及Adriana DeBose主演，講述一位擁有「獸性」超能力的反英雄與背後成長的傷痛。

由艾朗莊遜主演的Marvel超級英雄電影《Kraven The Hunter》將於10月正式上映。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

電影男主角Kraven由大隻型男艾朗莊遜飾演，戲中的妝髮造型十分狂野。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

《Kraven The Hunter》預告片中，由艾朗莊遜飾演的男主角Kraven，成長在單親家庭，由軍火商父親（羅素高爾 飾）養育、母親因為精神病患而被放逐到精神病院，Kraven目睹母親被困在充滿蜘蛛的病房中，令他蒙受陰影。

Kraven自小受蜘蛛的童年陰影籠罩。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

Kraven亦因此對蜘蛛標記背後的蜘蛛俠有着強烈的執着。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

而在父親的培育下，Kraven被灌輸要成為一位堅強的掠奪者，在年輕時一次與父親及弟弟打獵途中，因為優柔寡斷未有向獅子開槍，被獅子咬至重傷，同場的父親卻歸咎於他的軟弱，更棄垂死的他於不顧。然而Kraven卻因此而與獅子的血液結合，得到超乎常人的速度、力量與召喚野獸的能力，並展開對父親的復仇。

奧斯卡影帝羅素高爾飾演Kraven的父親，是一位軍火商兼僱傭兵集團主腦。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

Kraven在一次與父親及弟弟的打獵中，因為沒有向獅子開槍，而幾乎被咬死。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

眼見Kraven因為優柔寡斷而被獅子咬至垂死，Kraven的父親棄他於不顧。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

《Kraven The Hunter》風格與《魔比煞》及《毒魔》（Venom）等Marvel反英雄角色電影相近，並將暴力與戰鬥變得更血腥肉摶，從預告片中可見，爆肌型男艾朗莊遜在電影中有不少野蠻殺戮的場面，所用的武器包括刀、標槍、弩、捕獸夾等，相當原始。而戰鬥期間，Kraven對敵人毫不手軟、招招攞命，更驚人地「咬甩」敵人的眼珠然後吐走，極為獸性狂野。

Kraven在戲中的武器以冷兵器為主，其中手握的強弩令人印象極深。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

飾演Kraven的艾朗莊遜，身型超級大隻！（《Kraven The Hunter》預告截圖）

Kraven在戲中擅長用刀，殺人絕不手軟，招招攞命。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

Kraven的戰鬥風格亦極為獸性，甚至會咬甩敵人的眼球。（《Kraven The Hunter》預告截圖）

Kraven The Hunter角色出自Marvel之父史丹李（Stan Lee）的手筆，並於蜘蛛俠漫畫裡登場。故事中，Kraven被稱為世上最偉大的獵人，是一位職業狩獵者兼僱傭兵，狩獵過所有人類所知的動物，但唯一卻未捉到過蜘蛛俠。由於Kraven兒時對母親精神病房裡的蜘蛛有童年陰影，他對蜘蛛俠尤其執着，一直以捕捉蜘蛛俠為首要任務，但卻一次又一次失敗。

Kraven The Hunter一角出自Stan Lee的手筆。（Marvel官網圖片）

而作為蜘蛛俠的頭號大敵之一，Kraven是「邪惡六人組」最後一位於真人版電影登場的反派角色，蜘蛛俠的頭號大敵八爪魚博士，曾經與禿鷹Vulture、電光人Electro、Kraven The Hunter、神秘法師Mysterio、沙人組成「邪惡六人組」，作為創始成員之一，Kraven The Hunter的實力絕對不容小覷。