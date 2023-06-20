鐵達尼號︱占士金馬倫25年深潛33次　隨行沉船分析師：失聯唔尋常

日前一艘觀光潛艇於加拿大對開域深潛期間失蹤，據知該艘載客潛艇正於大西洋北美洲海域內觀賞著名沉船鐵達尼號殘骸，並於6月18日早下出發深潛1小時45分鐘後失蹤。據外媒報道，該觀光潛艇名為Titanic，由美國私營海底勘探公司OceanGate Expeditions經營，潛艇載有一名駕駛員及四名「任務執行者」（Mission Operators），其中一位被證實為英國億萬富商兼探險家哈丁（Hamish Harding），他曾於出發前在社交媒體Twitter上分享自己將會參與的壯舉。

日前出發深潛往鐵達尼號遺址並失蹤的OceanGate潛水器。（OceanGate Expeditions官網圖片）

曾號稱「永不沉沒」的當代世界最大船舶鐵達尼號，於1912年從英國首航，並原定前往美國紐約，然而卻於途中擦撞冰山而沉沒，下沉到水底12500尺海床。而鐵達尼號的故事亦於1997年被著名賣座導演占士金馬倫（James Cameron）搬上大銀幕，拍成同名電影《鐵達尼號》，由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演，並成為20世紀最賣座的電影。

1997年，導演占士金馬倫將意外事蹟拍成電影《鐵達尼號》，並成為20世紀最賣座電影。（《鐵達尼號》電影劇照）

鐵達尼號曾經為世界最大型船舶，然而在首次航行便意外沉沒。（《鐵達尼號》電影劇照）

為拍攝《鐵達尼號》占士金馬倫曾親自下潛到鐵達尼號沉沒遺址達33次，亦是第一位單獨下潛到遺址的潛水員，並為《國家地理雜誌》製作多部紀錄片及撰寫研究文章。而熱愛潛水的占士金馬倫，亦曾於2012年3月，單獨操控潛水器深潛到大平洋35787尺深的「挑戰者深淵」，成為少數完成的深潛者，比太空人更為稀有。

占士金馬倫曾為《國家地理頻道》拍攝一系列深海潛行及海洋生物相關的紀錄片。（imdb）

占士金馬倫曾經利用潛艇載具，深潛到「挑戰車深淵」，成為比太空人更稀有的挑戰完成者。（imdb）

在觀光潛艇日前失蹤後，一位曾經與占士金馬倫一同深潛到鐵達尼號遺址，深海歷史學家兼沉船分析師Parks Stephenson較早前於社交媒體上表示：「不管在接下來的幾個小時裡你讀到甚麼資訊，目前真正知道的是已經喪失與潛水器之間的通訊，情況並不尋常到大家要向極嚴重的方向考慮。」對於觀光潛艇內的乘客，他亦表示關注：「我非常關注潛艇內的每個人，他們的身份尚未曝光。」而作為深海歷史學家，Parks Stephenson曾五次下潛到鐵達尼號遺址。