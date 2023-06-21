小行星都市︱劇情怪奇演員陣容超驚人　黑寡婦湯漢斯眾星困獸鬥

電影美學大導韋斯安德遜（Wes Anderson）新作《小行星城市》（Asteroid City）將於6月22日正式上映，電影由謝遜斯化哲曼（Jason Schwartzman）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及湯漢斯（Tom Hanks）等眾星主演，講述美國一個每年均會舉辦「天文觀察活動」的沙漠小鎮，在1995年一場聚集全國各地學生與家長的學術競賽舉行奇間，意外被一宗震撼世界的外星事件打亂行程，全數被滯留小鎮困獸鬥，發生連串荒誕離奇事件。

由韋斯安德遜執導的新作《小行星都市》，講述一班出席天文觀察活動的學生與家長，被困於美國一個沙漠小鎮中。（《小行星都市》電影海報）

導演韋斯安德遜透過拍攝《小行星都市》鍊成真實美學版SIM CITY！負責設計製作的大師亞當斯托克豪森說：「遠望時所看到高速公路斜坡和山脈，其實都是道具。它們距離超過1000英尺，有些更達五、六層樓高。」事實上，所有的山、石壁和岩石都是人造的，幾乎沒有使用綠幕。韋斯安德遜將平衡美學及最精細的設計製作完美呈現於大銀幕上，大家準備好進入韋斯安德遜的光影畫廊了嗎?

電影美學大導韋斯安德遜新作《小行星城市》將於6月22日正式上映。（《小行星都市》電影花絮照）

「黑寡婦」施嘉莉祖安遜首次參演韋斯安德遜執導的電影。（《小行星都市》電影劇照）

韋斯安德遜的電影作品一向明星陣容強大，湯漢斯亦加盟本作。（《小行星都市》電影劇照）

韋斯安德遜的電影一向雲集各路巨星主演，新作《小行星都市》的星級陣容包括：謝遜斯化哲曼（Jason Schwartzman）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及湯漢斯（Tom Hanks)）、謝菲胡禮（Jeffrrey Wright）、泰達史雲頓（Tilda Swinton）、拜仁鈞士頓（Bryan Cranston）、愛德華諾頓（Edward Norton）、艾哲倫保迪（Adrien Brody）、里夫舒韋伯（Liev Schereiber）、荷比戴維斯（Hope Davis）、史提芬柏（Stephen Park）、羅拔費特（Rupert Friend）、瑪雅霍克（Maya Hawke）、史提夫加維（Steve Carell）、麥特狄倫（Matt Dillon）、周洪（Hong Chau）、威廉達福（Willem Dafoe）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、東尼華路尼（Tony Revolori）、積克懷恩（Jake Ryan）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）等知名演員出演。

不少荷里活當紅巨星，亦於本作加盟，與韋斯安德遜合作。（《小行星都市》電影劇照）

擅長使用對稱美學的韋斯安德遜，繼續於新作大玩平衡構圖。（《小行星都市》電影劇照）