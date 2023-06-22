周星馳61歲大壽開拍《少林女足》　網民卻指有一大遺憾？

今日（22日）除了是端午節，亦是周星馳61歲生日，剛剛他在IG出Post公布開拍《少林女足》慶生，仲公開招募年輕靚女加入，講明「無懼人山人海，只怕妳未夠風彩」，令人期待！

星爺在IG公布開拍《少林女足》，仲公開招募年輕美女。（影片截圖）

星爺在IG Post分享一段影住疑為《少林女足》第一稿劇本的影片，背景歌曲為《少林足球》的配樂，幾乎可以肯定地說，相隔22年，這部經典終於有續集啦！

當年《少林足球》有張栢芝與莫文蔚客串演女足球員，仲自稱「玉面雙飛龍」。（劇照）

話明《少林女足》，當然以女子足球掛帥，星爺亦於貼文中公開招募年輕靚女，寫道：「今天我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年青貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共渡難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕妳未夠風彩！」，睇嚟星爺今次要靚女放題，仲講明要天然美女：「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應！」。

亦有網民表示，《少林女足》最大遺憾係吳孟達已沒法回歸。（劇照）

過去多年傳過無數次開拍《少林足球》續集的消息，連星爺本人都曾談及過，仲話可以拍到第三、第四集，不過他是慢工出細貨的類型，相隔22年先開拍都算合理。不少網民表示，最期待《少林足球》各位師兄弟歸位，尤其是星爺飾演的「大力金剛腿」，希望他可以客串一、兩幕演出。