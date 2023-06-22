驚天營救2︱21分鐘一鏡到底勁過John Wick　雷神拒絕替身玩命肉搏

由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的Netflix電影《驚天營救》（Extraction）於2020年上架後大獲好評，更成為該串流平台上當年收視最高的電影。相隔3年，續集上周回歸後立即登上全球冠軍位置，而片中的狂野式21分鐘一鏡到底精彩打鬥場面引起網民熱烈討論！



《驚天營救2》已於6月16日在Netflix上架。（電影海報）

《驚天營救》首集劇情主要講述僱傭兵Tyler（基斯咸士禾夫飾）執行任務前往孟加拉，拯救犯罪首腦遭人綁架的兒子Ovi。結局Tyler被黑白兩道追殺，後在橋上被射傷後墜進河中，相隔數月後，Ovi在游泳池游泳看到Tyler的身影，暗示Tyler並沒有死去。經歷九死一生後，Tyler再度回歸黑市傭兵生涯，受委託展開另一場致命的危險任務，並需要闖進監獄營救多名慘遭折磨的囚犯。

基斯咸士禾夫真係好型！（《驚天營救2》劇照）

今次續集基斯咸士禾夫再與曾擔任特技演員的導演Sam Hargrave合作，首集兩人已經合作出令人驚歎的12分鐘一鏡到底打鬥戲，但今次竟然向難度挑戰橫跨監獄、樹林及火車的21分08秒一鏡到底精彩激戰場面。而導演Sam Hargrave亦將自己綁在電單車上拍攝所有驚現場面，務求將最真實的肉搏及追逐場面拍得更為細緻。

雷神在監獄挑戰單挑百幾人，真係少啲體能都唔得。（《驚天營救2》劇照）

雷神透露今次的拍攝是從影以來最艱苦的演出。（《驚天營救2》劇照）

精彩的監獄打鬥場面，基斯咸士禾夫化身最強「殺人武器」，以一打百從監獄營救人質。過程中他更差點被燃燒彈砸中，雖然變成火人，但仍然繼續戰鬥。經過樹林追逐戰後到達火車，雷神更單人匹馬擊落直升機，肉搏槍戰令人看到腎上腺飆升。

《驚天營救2》上周回歸後立即登上全球冠軍位置。（《驚天營救2》劇照）

另外，去到另一幕打鬥場面，基斯咸士禾夫由摩天大樓入面打到飛出外牆，期間更急速向下墜，驚險打鬥場面完全媲美奇諾李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》系列。有大批網民都大讚長達21分鐘的一鏡到底精彩絕倫，而雷神亦在所有打鬥肉搏槍戰中親身上陣，就連戲中的特輯演員及導演都讚雷神的體能已達到世界級運動員的標準。

戲中所有驚險肉搏槍戰都係由雷神親身上演。（《驚天營救2》畫面）

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