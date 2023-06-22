鐵達尼號｜失蹤觀光潛艇老闆太太 竟是電影遇難老夫婦原型後人
撰文：陳穎思
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探索「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）於本月18日下水至今失聯，現時潛艇內氧氣供應僅剩不足3小時，船內所有人生命危在旦夕。
5名乘客的身份背景陸續曝光，當中包括經營水底觀光服務的「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions）創辦人Stockton Rush，外媒發現他的妻子Wendy Rush正是當年鐵達尼號遇難老夫婦的後人，而電影《鐵達尼號》亦有收錄這一段劇情，畫面感到了千千萬萬觀眾。
67歲的Isidor Straus與63歲的Ida Straus，當年在鐵達尼號沉沒事件中遇難，事發時他們與男僕及女僕一同坐在頭等艙，當船身開始下沉時，Ida本來有機會乘救生艇逃難，但她卻選擇返回船上與丈夫共存亡，變成電影《鐵達尼號》中最催淚的場面之一：一對老夫婦在海水湧入船艙時，相擁攜手面對死亡。
《鐵達尼號》電影老夫婦原型：
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而Stockton Rush的妻子Wendy Rush，原來就是Isidor Straus與Ida Straus的女兒Minnie Strauss的後人，據悉Wendy Rush於丈夫公司任職傳播總監，過去3年曾3度造訪鐵達尼號。