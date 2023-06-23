秘密入侵︱Fury局長重返地球拆局　神盾局兩大要員竟第一集陣亡？

Marvel Studios《秘密入侵》(Secret Invasion) 今日(6月21日) 於Disney+ 正式開播！此部有別於以往MCU題材，充滿暗黑元素及懸疑間諜主題，由元祖級成員、森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的神盾局局長費尼克（Nick Fury）首度擔正的個人劇集，講述他多年前與「斯克魯爾人」（Skrull）的承諾，因久久未能兌現，引發起斯克魯爾人對地球的野心，掀起一場前所未有的入侵危機！首集開播後即有震撼彈，獲得影評大讚，現歸納劇情槪要與大家一同期待後續發展！

神盾局長Nick Fury在《復仇者聯盟：終局之戰》翻生後，一直身處外太空，籌建基地「匕首」，為昔日的斯克魯爾戰友尋找家園。（《秘密入侵》劇集劇照）

MCU元祖級成員 特工瑪惠希依慘被恩師費尼克殺死？！

作為MCU元祖級成員，費尼克及高碧史蜜達絲（Cobie Smulders）飾演的瑪惠希依（Maria Hill）並非如其他超級英雄般擁有不同的超能力，但二人不論決策、策劃及執行力均異常卓越，深受觀眾歡迎。其中瑪惠希依更被網民封為「女神」，擁有大量粉絲。可是《秘密入侵》於首集即向廣大粉絲投下震撼彈，瑪惠希依於劇中一場由斯克魯爾人格雷域（Gravik）所策劃的莫斯科爆炸襲擊中，被他所變身成的費尼克殺死，又一女神級演員正式離開MCU。

神盾局長Nick Fury與《復仇者聯盟》裡首度登場的Agent Hill，一直合作無間。（《秘密入侵》劇集劇照）

Agent Hill卻於《秘密入侵》的首集結尾，死於局長Fury的槍下。（《秘密入侵》劇集劇照）

而第一集開章，更有馬田費曼（Martin Freeman）客串飾演的特工羅斯（Evertt Ross）登場，在得知斯克魯爾人的陰謀後，竟殺死駐俄特工，並帶同情報逃亡。作為神盾局要員的特工羅斯，被不斷追截下，請求特工希依救援，卻途中意外墮樓，慘死在希依面前，更驚嚇地露出真面目！特工羅斯的真身竟為斯克魯爾人！雖然劇情未有交代特工羅斯是否被斯克魯爾人假冒身份，但卻成位首集劇情第一個震撼彈！

馬田費曼客串的首集開頭，在搶走情報後不斷被追截，最後意外墮樓身亡。（《秘密入侵》劇集截圖）

馬田費曼飾演的特工羅斯，真身竟然為斯克魯爾人！（《秘密入侵》劇集截圖）

斯克魯爾人違反與費尼克約定 正式叛變展開地球入侵行動

於2019年《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中首次得知原來費尼克本尊其實身處外太空帶領斯克魯爾人尋找新家園，正正是今次《秘密入侵》的起因。本來的承諾是部份斯克魯爾人代替費尼克在地球管治神盾局保衛地球，反之費尼克則帶領於外太空的斯克魯爾人尋找新家園，可是因為費尼克久久未能覓得適合星球，部份於地球的斯克魯爾人開始謀反叛變，改變計劃轉為侵略地球，費尼克深知不妙！

在神盾局長Nick Fury為斯克魯爾人尋找家園的同時，寄住於地球的年輕一代斯克魯爾人，竟然等得不耐煩，秘密籌劃奪取地球。（《秘密入侵》劇集劇照）

金像影后奧莉花高雯飾演英國MI6特工 與費尼克為「老朋友」

有金像影后級人馬加盟的MCU更為壯大！奧莉花高雯（Olivia Colman）所飾演的是來自英國MI6的特工桑亞（Sonya Falsworth），與費尼克為老朋友，二人於劇集中更各自秘密調查是次「秘密入侵」事件卻没有互通情報，究竟昔日的老朋友是敵是友？

奧斯卡影后奧莉花高雯飾演的英國特工，與神盾局長Nick Fury相識多年，究竟她在斯克魯爾人籌劃奪取地球的一戰中，是敵是友？（《秘密入侵》劇集劇照）

「龍母」艾美莉克拉克飾演為泰勞女兒「佳雅」 勢成解救地球危機重要一員？！

備受觀眾喜愛的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）首度加盟MCU，飾演斯克魯爾人領導人、一直遵從與費尼克承諾的泰勞（Talos）的女兒佳雅（G’iah），本來已加盟以格雷域為首策劃「侵入地球」的叛變派，在重遇其父親後開始動搖並充當諜中諜為費尼克團隊提供線報，以身犯險的佳雅隨時成為解救地球危機的最重要一員？