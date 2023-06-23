全個世界都有電話︱周國賢唔見電話呻難借　麗英笑阿寧：靚仔難借

將於8月公映的香港電影《全個世界都有電話》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧、鄧麗英主演。電影昨日（22日）於九龍灣國際展貿中心匯星舉行「《全個世界都有電話》音樂會」，演出者包括男主角周國賢、GDJYB雞蛋蒸肉餅、鄧麗英等歌手及組合，並於同日開始電影試映場。

《全個世界都有電話》舉行試映及音樂會，電影主演周國賢、鄧麗英與周漢寧在音樂會前接受訪問。（莫匡堯 攝）

主演電影的演員兼歌手周國賢、鄧麗英與周漢寧，於音樂會前接受訪問，周國賢提到電影劇情時表示自己也一樣「大頭蝦」經常遺失電話：「試過最高峰兩個月（唔見）三部，好唔方便，即刻要去買過部。」但又指：「但係過咗冇幾耐就會喺床下底搵返出嚟，所以我屋企有好多部電話！」而周漢寧亦笑指自己試過像劇情一樣，於街頭向陌生人借電話：「咁我真係膽粗粗走埋去問人借，又畀我借到喎！」麗英隨即開玩笑指：「多數靚仔係難借啲嘅！」

周國賢表示自己經常遺失電話，試過高峰兩個月不見三部電話。（莫匡堯 攝）

開騷在即，周漢寧表示感到緊張：「我一開始唔知係呢個hall，以為係樓下，一見到咁大個場即刻嚇一嚇！」周國賢笑指：「只會越開越大㗎咋！」新出道的麗英與周漢寧因為曾合作拍攝劇集《教束》而相熟，今次難得與樂壇前輩周國賢開騷，連忙向他請教，周國賢表示沒有甚麼大貼士：「我會喺綵排嘅時候去到最盡，等正式嘅時候收返埋嚟，所以你見我而家把聲已經沙曬！」

周漢寧與鄧麗英於《全個世界都有電話》裡合唱插曲《網騙》，並於音樂會中現場演唱。（莫匡堯 攝）

正舉行世界巡迴演唱會的周國賢剛完成台灣站，表示當地樂迷非常熱情，而麗英與周漢寧更即場「搲撈」，表示希望下一站可以帶同兩人，周國賢笑指：「得就梗係最好啦！但係兩位當紅，邊有咁易！」

周國賢於世界巡迴演唱會期間回港參與《全個世界都有電話》音樂會演出。（莫匡堯 攝）

《全個世界都有電話》音樂會開始後，先由羅孝勇與他的樂隊Harbor Homme演唱《I Don't Need You》一曲，並感謝導演黃浩然選用作為電影插曲。主演電影的麗英與周漢寧及後亦在Harbor Homme伴奏下演唱電影另一首插曲《網騙》，周漢寧於台上一完演唱夢，並高呼：「山頂嘅朋友你哋好嘛？」麗英隨後亦個人演唱年初推出的派台歌《全死角美少女戰士》。

羅孝勇與他的樂隊Harbor Homme一同演唱《I Don't Need You》，作品被選用作《全個世界都有電話》電影插曲。（莫匡堯 攝）

周漢寧與鄧麗英一同演唱《全個世界都有電話》電影插曲《網騙》。（莫匡堯 攝）

周漢寧與鄧麗英一同對唱《網騙》。（莫匡堯 攝）

周漢寧與鄧麗英合唱《網騙》期間，更跳舞轉圈圈。（莫匡堯 攝）