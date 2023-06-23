搗破法蘭克︱岑珈其楊偲泳戲內純愛冇追求：收好多兵！真人囉！

香港電影《搗破法蘭克》由蔡康凝執導及編劇，談善言、岑珈其、林家熙（Locker）、楊偲泳、袁富華等主演。電影今日舉行開鏡儀式，導演攜同一眾主演出席，祈求電影拍攝順利、票房大賣。

《搗破法蘭克》今日舉行開鏡儀式，導演蔡康凝（後排右二）攜同談善言、岑珈其、楊偲泳、Locker林家熙等一眾主演一同出席。（莫匡堯 攝）

《搗破法蘭克》男女主角岑珈其、楊偲泳於開鏡禮上接受訪問，並以合襯的工裝造型現身，岑珈其笑指並非角色情侶裝：「因為記者會之前有一場戲，戲服嚟嘅（楊：冇換衫就上咗嚟！）！但係個戲服亦都表明我哋係一個團隊嚟嘅！」楊偲泳亦指：「我哋四個係一個團隊嚟嘅！」

《搗破法蘭克》男女主角岑珈其及楊偲泳於開鏡儀式上接受訪問。（莫匡堯 攝）

至於與楊偲泳之間的角色感情關係，岑珈其表示：「裡面係有少少唔可以話係愛情（楊：曖昧嘅！），有種純愛喺到嘅！我呢個角色係好鍾情Renci嘅！至於最後能唔能夠開花結果就要等大家睇囉！」至於被追求的戲份，Renci表示：「冇追嘅！」岑珈其隨即笑指：「兵！」Renci隨即辯解：「我邊有啊！角色冇嘅！」岑珈其忍不住再開玩笑：「收好多兵！真人囉！收好多兵呵？冇啊？」

岑珈其笑指楊偲泳在戲情中收自己做兵，Renci笑指角色沒有，岑珈其再開玩笑指她真人收很多兵。（莫匡堯 攝）

口才與轉數極快的岑珈其，向來於劇集或電影的拍攝均出名不停爆肚，他受訪時笑指：「呢套就少啲嘅，因為我個角色唔畀太多嘢講。」Renci則笑指：「但係我哋都有啲失控嘅，當四個人一齊嘅時候，係好難控制到！（由誰帶頭？）佢同Locker囉！Locker同珈其係停不了啊！導演都會話『可以嘅！留返下一個（Take）』但係最後都冇畀到下一個！希望佢可以開一套畀我哋全爆肚啦！」岑珈其笑指四人各自認識良久、合作多次，所以由圍讀開始便已擦出不少火花。