藍可兒命案令都市傳說爆紅　《電梯遊戲》勁心寒行錯一步隨時撞邪

於2013年發生的藍可兒離奇命案轟動全球，其後被拍攝成電影，Netflix亦拍攝過相關紀錄片。雖然案件發生至今已10年，但藍可兒在升降機CCTV片段內的詭異舉止，令人毛骨悚然，依然成為網民不時討論的話題。當中涉及的都市傳說「電梯遊戲」除了在網絡爆紅，更成為新戲《電梯遊戲》（Elevator Game）的靈感。



《電梯遊戲》以都市傳說「電梯遊戲」為靈感。（電影海報）

電影由《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）幕後團隊操刀，劇情圍繞都市傳說「電梯遊戲」，主要講述一名女子因為玩了網路流傳的「電梯遊戲」而失蹤，她的哥哥為了找到她，決定慫恿朋友一起再玩一次玩電梯遊戲，結果卻為他們帶來不可挽回的後果。

電影由《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）幕後團隊操刀。（劇照）

「電梯遊戲」源自韓國及日本，跟中國的碟仙及筆仙一樣，是人人皆知，卻又無法證實的都市傳說。有指電梯能跟異度空間接軌，只要獨自完成既定程序，就可以打開異界大門。至於進入後能否返回現實世界，還是自此人間蒸法，甚至死於非命，就沒有人知道。

於2013年發生的藍可兒離奇命案轟動全球，其後被拍攝成電影。（網上圖片）

藍可兒由失蹤前直至屍體被發現的整個過程，最令人費解的是，酒店升降機CCTV片段。片段中她無論神情、舉動及肢體行為都非常詭異，事隔多年重看片段都令人感到非常不安。藍可兒在片段中扭曲的手不停揮動，不時檢查升降機門外，疑似在躲避某人的追捕似的，當時有不少網民都認為事件跟都市傳說「電梯遊戲」有關，更有大膽的網民嘗試玩這個遊戲，雖然沒有怪事發生，但奉勸各位讀者不要亂試。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

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電梯遊戲滿足條件：

1. 整個遊戲要一個人進行，而電梯樓層要10層樓以上，而且一定要有4樓。

2. 進入電梯後，按下4樓按鈕，當到達4樓後不要出去，再按下2樓按鈕。

3. 當到達2樓後，不要離開，再按下6樓按鈕，到達6樓仍舊不要離去，再按回2樓按鈕。

4. 當到達2樓後，留在電梯內，再按10樓按鈕，到10樓再按下5樓。

5. 在5樓電梯門打開後，可能會遇上一名女子，但千萬不要跟她說話。

6. 此時再按下1樓，如果電梯反而向上升到達10樓，即是遊戲成功，如果再返回1樓，即是失敗，可以直接離去，但切記不要跟在5樓遇上的女子接觸及說話。

7. 成功到達10樓，可以離開電梯，而這個空間基本上跟現實世界一模一樣，但這個世界只會得你一個人。

8. 要返回現實世界，必須從同一部電梯離開，重覆以上的部驟，直至能夠返回1樓為止。

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