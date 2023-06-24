3體︱曾國祥執導《流浪地球》作者新作美劇　原著連奧巴馬都鍾意

由《流浪地球》原著作者劉慈欣撰寫的科幻小說《三體》，被Netflix拍攝成劇集《3體》，將於2024年1月啟播。（《3體》預告截圖）

《3體》的科幻元素強烈，世界觀亦非常宏大。（《3體》預告截圖）

中國最著名科幻小說家劉慈欣新作《三體》，被Netflix斥資拍攝為科幻劇集《3體》（3 Body Problem），將於2024年1月獨家啟播。劉慈欣為中國最具影響力的科幻小說作家，著名作品《流浪地球》於2019年被搬上大銀幕，斬獲46.88億元人民幣票房，至今仍然是中國影史票房第位！而Netflix拍攝劇集《3體》，亦邀得憑《少年的你》榮獲香港電影金像獎「最佳導演」獎的曾國祥，執導鉅製的首集，令人大為期待。

香港金像導演曾國祥，將執導Netflix《3體》首集，並將擔任聯合監製。（微博圖片）

《3體》的故事女主角，似乎是發現一切歷史事件與未來發展的中軸。（《3體》預告截圖）

《3體》的故事女主角，似乎是發現一切歷史事件與未來發展的中軸。（《3體》預告截圖）

劇集的原著小說《三體》，原載於2006年5月至12月的《科幻世界》雜誌，並於2008年出版，並於2015年被翻譯成英文版，及至2017年英文版三部曲總銷量已超過70萬冊，連美國前總統奧巴馬（Barack Obama）亦是忠實粉絲！

預告片中，穿插不少還原歷史片段的畫面。（《3體》預告截圖）

預告片中，穿插不少還原歷史片段的畫面。（《3體》預告截圖）

《3體》亦似乎與超自然力量具有聯繫。（《3體》預告截圖）

《3體》的題材亦牽涉外星人。（《3體》預告截圖）

2017年初，奧巴馬在一則訪問中提及《三體》，當時奧巴馬正分享自己對閱讀的看法，表示自己閱讀小說的目的僅為逃避現實，從繁忙的工作中抽離一下。至於能夠讓他抽離現實工作的小說作品，奧巴馬當時便提到《三體》，他表示：「很有趣的就是最近我為了逃避現實而讀了一本書，結果最後卻發現那本書十分深刻。那是本科幻小説，一套三本，叫做《三體》系列。」

奧巴馬曾在訪問中表示自己讀了《三體》，認為小說很深刻。（Getty Images）

奧巴馬續指：「《三體》實在是太有想象力了，十分有趣。故事背景十分宏大，當然也有可能是因為平時國會和我的工作都是在斤斤計較於一些很小的事情，而不是去擔心外星人入侵。」