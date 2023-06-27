小行星都市︱韋斯安德遜影迷出版旅遊指南　香港邊兩個景點上榜？

荷里活風格美學鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson），近日執導新作《小行星都市》於香港上映，由謝遜斯化哲曼（Jason Schwartzman）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及湯漢斯（Tom Hanks）等眾星主演。

韋斯安德遜執導的新作《小行星都市》，由黑寡婦施嘉莉祖安遜飾演女主角。（《小行星都市》電影劇照）

電影講述美國一個每年均會舉辦「天文觀察活動」的沙漠小鎮，在1995年一場聚集全國各地學生與家長的學術競賽舉行奇間，意外被一宗震撼世界的外星事件打亂行程，全數被滯留小鎮困獸鬥，發生連串荒誕離奇事件。

由韋斯安德遜執導的新作《小行星都市》，講述一班出席天文觀察活動的學生與家長，被困於美國一個沙漠小鎮中。（《小行星都市》電影海報）

韋斯安德遜的電影作品一向極具個人特色，不論刁鑽啜核的對白與思路，抑或高彩度色彩運用及對稱畫面構圖，每部作品均充滿導演的標誌。韋斯安德遜自1996年執導《Bottle Rocket》成為導演開始，近30年的電影創作生涯中，憑《海海人生》（The Life Aquatic with Steve Zissou）、《大吉利是有限公司》（The Darjeeling Limited）及《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）等作品，在全球各地累積大量影迷，亦憑獨特的畫面視覺效果形成了模仿風潮。

在韋斯安德遜的啟發下，有兩位忠實影迷於社交媒體上創建名為「意外地韋斯安德遜」（Accidentallywesanderson）的專頁，搜羅大量模仿韋斯安德遜影像風格的相片，並累積超過180萬名粉絲追踪，當中更包括茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、Blake Lively等不少荷里活演員。

而「意外地韋斯安德遜」更於2020年分別出版明信片套裝及《Accidentally Wes Anderson》旅遊指南，指南中收錄200個具韋斯安德遜風格的景點，包括香港的淺水灣泳灘救生員當值亭、彩虹邨籃球場。

《Accidentally Wes Anderson》旅遊指南裡，收錄了兩個具有韋斯安德遜電影風格的香港景點，第一個為淺水灣救生員當值亭。（Accidentally Wes Anderson網站截圖）