61歲熊欣欣外貌30年如一日　曾拍戲誤咬魚翅連被迫賠近百萬？

著名武術指導熊欣欣早在八十年代出道，近年專注在內地發展，主演網絡電影《曼谷風雲》近日在內地串流平台上架，現年六十有一的他外貌30年前分別不大，拍埋細十年的男主角樊少皇隔離都不顯老，如吃了防腐劑一樣。

現年61歲的熊欣欣，外貌可謂三十年如一日。（電影截圖）

相信觀眾對熊欣欣最深刻印象的演出，為《黃飛鴻2男兒當自強》的大反派「九宮真人」以及《黃飛鴻》系列的「鬼腳七」等，其實他亦有演出一些較輕鬆的角色，例如在1995年賀歲片《金玉滿堂》中飾演廚藝高手「黃榮」，難得文戲多過武戲，表現同樣引起觀眾注意，有傳熊欣欣在其中一幕即興演出，令他要賠上近百萬！

熊欣欣煮天九翅一幕，竟然鬧出一段江湖傳聞。（電影截圖）

《金玉滿堂》尾斷講述熊欣欣飾演的「黃榮」，與鍾鎮濤及張國榮一方進行廚藝大比拚，熊欣欣在其中一味菜加入天九翅，烹調前拿出整塊魚翅來晒命，仲即場咬下一條。有指咬魚翅為熊欣欣的即興演出，但他不知道原來這塊天九翅並非假道具，而是導演徐克向某酒家所借的鎮店之寶，價值80萬。

咬一條魚翅竟然要賠80萬？（電影截圖）

這一咬就叫價80萬，令徐克嬲到不得了，講明不會替熊欣欣賠錢，最後熊欣欣唯有自己硬食這80萬。不過這段軼事沒有引起太大回響，《金玉滿堂》亦不算大受歡迎，而劇組後來亦澄清「天九翅事件」是假新聞，純粹為了宣傳效果。