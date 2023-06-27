機動兵工廠︱學員扮古惑仔全場爆笑 蝦頭︰就係唔啱講粗口
昨晚（26/6）在「機動電視台」YouTube 頻道播出了第三集，這集請來憑著《正義迴廊》，提名第四十一屆香港電影金像獎「最佳女配角」的楊詩敏（蝦頭），作為第二位星級導師。對於邀請蝦頭的原因，Ronald表示：「之前《全力扣殺》嘅時候同蝦頭有見過下面，但冇對手戲，後來又得知蝦頭有教班就問下，佢又得喎！」說起蝦頭的做事態度Ronald更指：「好欣賞佢態度好認真。」
蝦頭在兵工廠的課程中加入了很多小遊戲和即慶表演的環節，其中一個環節是學員要即興演獨腳戲，他們各自要飾演一個角色，例如Wade（陸維德）飾演古惑仔，在表演過程中他不斷說髒話，導師們看到他的表演紛紛「笑到見牙唔見眼」，蝦頭說：「佢想用講粗口扮勁去扮演古惑仔，但佢同講粗口好唔夾，所以就好好笑！」
另外，今集導師和學員每人都準備了一件對自己很重要的物品，大家要分別猜出物品的主人，本來過程中大家都七嘴八舌，十分熱鬧，但去到後來分享物件背後故事的時候卻令人百感交集，當超酸分享的時候，連蝦頭都忍不住落淚。
不少人覺得Ronald和蝦頭兩位形象搞笑，那麼會否因豐富和出色的喜劇經驗而影響正劇發揮呢，蝦頭話：「喜劇又做得少而正劇只係做過一套，大把戲未做過，唔會影響發揮，希望大家多啲揾我，我發揮比你睇！」Ronald就表示：「我就唔覺會因為喜劇經驗會阻礙到做正劇，拍喜劇同正劇都一樣，兩樣都係好認真去做，喜劇只係劇本寫出嚟好笑，而我哋就好認真咁去做一啲好柒嘅野。」
對於戲劇的傳承兩位都有些不同看法，蝦頭話：「我好着重傳承，都好中意教人，希望教好佢哋，所以我會好投入。」Ronald就話：「其實我就冇乜教嘅意欲，可能因為我份人冇耐性，但我又想為行業付出，所以如果有人嚟問我野我就會回答。今次搞呢個真人show都希望可以貢獻番，我都冇乜點教，係請左班導師嚟幫手。」
下集一班學員更透過角色扮演感情路上的不同角色，想知道他們的表現和更多內容？請大家繼續留意「機動兵工廠」 ！一連8星期，逢星期一晚上9時於「機動電視台」YouTube 頻道播出！