機動兵工廠︱學員扮古惑仔全場爆笑 蝦頭︰就係唔啱講粗口

昨晚（26/6）在「機動電視台」YouTube 頻道播出了第三集，這集請來憑著《正義迴廊》，提名第四十一屆香港電影金像獎「最佳女配角」的楊詩敏（蝦頭），作為第二位星級導師。對於邀請蝦頭的原因，Ronald表示：「之前《全力扣殺》嘅時候同蝦頭有見過下面，但冇對手戲，後來又得知蝦頭有教班就問下，佢又得喎！」說起蝦頭的做事態度Ronald更指：「好欣賞佢態度好認真。」



鄭中基旗下網絡頻道《機動電視台》演員訓練節目〈機動兵工廠〉，第二位星級導演由《正義迴廊》提名金像獎「最佳女配角」的演員「蝦頭」楊詩敏擔任。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

作為第二位星級導師的「蝦頭」楊詩敏，在搞笑形象下，是一位極為認真專業的演員。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

蝦頭在兵工廠的課程中加入了很多小遊戲和即慶表演的環節，其中一個環節是學員要即興演獨腳戲，他們各自要飾演一個角色，例如Wade（陸維德）飾演古惑仔，在表演過程中他不斷說髒話，導師們看到他的表演紛紛「笑到見牙唔見眼」，蝦頭說：「佢想用講粗口扮勁去扮演古惑仔，但佢同講粗口好唔夾，所以就好好笑！」

〈機動兵工廠〉學員之一Wade在表演環節飾演扮勁的古惑仔，但被指外型與講粗口不搭，引起全場爆笑。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

另外，今集導師和學員每人都準備了一件對自己很重要的物品，大家要分別猜出物品的主人，本來過程中大家都七嘴八舌，十分熱鬧，但去到後來分享物件背後故事的時候卻令人百感交集，當超酸分享的時候，連蝦頭都忍不住落淚。

〈機動兵工廠〉第三集，導師與每位學員均準備一件對自己很重要的個人物品，並要互相猜出物品的主人。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

不少人覺得Ronald和蝦頭兩位形象搞笑，那麼會否因豐富和出色的喜劇經驗而影響正劇發揮呢，蝦頭話：「喜劇又做得少而正劇只係做過一套，大把戲未做過，唔會影響發揮，希望大家多啲揾我，我發揮比你睇！」Ronald就表示：「我就唔覺會因為喜劇經驗會阻礙到做正劇，拍喜劇同正劇都一樣，兩樣都係好認真去做，喜劇只係劇本寫出嚟好笑，而我哋就好認真咁去做一啲好柒嘅野。」

不少人覺得鄭中基與蝦頭形象搞笑，但楊詩敏表示喜劇經驗不影響正劇發揮，希望能夠獲得更多發揮機會。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

對於戲劇的傳承兩位都有些不同看法，蝦頭話：「我好着重傳承，都好中意教人，希望教好佢哋，所以我會好投入。」Ronald就話：「其實我就冇乜教嘅意欲，可能因為我份人冇耐性，但我又想為行業付出，所以如果有人嚟問我野我就會回答。今次搞呢個真人show都希望可以貢獻番，我都冇乜點教，係請左班導師嚟幫手。」

蝦頭在節目上表示自己非常著重傳承，所以希望教好一眾學員。（〈機動兵工廠〉節目劇照）

下集一班學員更透過角色扮演感情路上的不同角色，想知道他們的表現和更多內容？請大家繼續留意「機動兵工廠」 ！一連8星期，逢星期一晚上9時於「機動電視台」YouTube 頻道播出！