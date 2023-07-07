元素大都會專訪｜張敬軒享受被感動時　Serrini聽到呼吸聲都發火

迪士尼與彼思全新爆笑原創鉅製《元素大都會》（Elemental），已經正式上映，電影的粵語版配音有張敬軒及Serrini加持，這對「新晉」的歡喜冤家，跟《香港01》訪問時，時刻針鋒相對，吋嘴不絕，但其實二人心底都是充滿愛。聲演劉滴水的張敬軒，同樣感情澎湃，時刻缺堤。至於聲演苗小焰的Serrini，躁底性格就連呼吸太大聲都會藐，唔通兩位跟角色真係神同步？



張敬軒聲演情感爆棚的劉滴水，Serrini就聲演性格火爆的苗小焰。（陳順禎 攝）

張敬軒台上變得眼淺

今次是Serrini首次聲演一個火爆的女人「小焰」苗小焰，但她的火爆其實是因為她內裏有些事情尚未解決，包括與父母的關係，以及自己內心真正的想法。Serrini︰「這位女士我覺得又惡又大聲又火爆，完全唔似我，哈哈……」

水與火到底要如何相愛？（《元素大都會》劇照）

而軒公今次聲演一個水造的男人「阿水」劉滴水，是在自己崗位上盡職盡責的好男人。軒公都自覺與阿水有點相似︰「我愈來愈不掩飾自己，例如看電影，以前不會選一部傷感戲去看，現在就覺得都喜歡被感動，以前總想抽離一點，不要去得太深層，現在不介意，就算自己唱歌都一樣，站在台上眼淺的時間多過以前，現在唱頭一兩句歌詞已經受不了。」

相對Serrini，她的情感收放就會選擇忍一忍︰「因為太多化妝假眼睫毛，好尷尬，喊完要花時間整理，加上厚粉底嘛，一哭便兩行淚痕。」

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Serrini坐過山車嬲足全程

講完阿水一面，又講講兩位有冇小火焰，暴躁一面，軒公率先代問Serrini︰「你會唔會在街上罵人？」Serrini指未試過，最多反而是敢怒不敢鬧︰「有一次坐過山車，坐前面位太太拎住手機拍足全程，然後我好嬲，因為我旁邊坐著一位小朋友，怕她會甩手整部電話掉到我面上，而且身邊就是小朋友，而我就是好嬲地坐足全程，根本冇享受到這程過山車，你知啦，要排好耐隊嘛！」

軒公好欣賞Serrini當日眼角畫上一個小火焰。（陳順禎 攝）

大家眼中的軒公彬彬有禮好脾氣，但問到最易激嬲自己的事情，竟然有一種聲音最令他衝破底線。「我對某種聲音是接受不到的，我不介意聽到別人吃東西時有聲，但去到咀嚼香口膠時的『習習』聲我是忍受不到。其實咀嚼香口膠可以冇聲，但有些人就是感覺好爽一樣，令你聽到那種濕潤及黏稠感覺，真的會著火。」

真正呼吸都有罪

同樣是聲音，Serrini要求更「仔細」，咀嚼聲固然受不了，但如果呼吸太大聲都會被她嫌棄，真正呼吸有害。「我不喜歡人呼吸太大聲，是否很過份？（張敬軒︰如果你另一半有鼻鼾聲會怎辦？）你愛他便可以接受，你愛對方時呼吸大聲都不成問題，足夠愛他便可以。」

軒公都自覺與阿水有點相似，開始盡情釋放自己的情感。（陳順禎 攝）

而另一樣最令Serrini討厭的聲音，相信大家都會有共鳴。「是在戲院看電影時談話，還要說劇情︰『點解佢仲在生?』就好似足球旁述一樣，有些甚至跟丈夫討論稍後買甚麼菜今晚煮，我聽到真係會嬲。」

軒公覺得自己的父母，正好像戲中阿水與阿火的相處。（《元素大都會》劇照）

張敬軒︰父母就是水火共存

做完今次配音，軒公自覺獲得一點啟發，一份找另一半時的新體驗。「每個人在找伴侶時，都想對方跟自己完美地匹配，但很有趣《元素大都會》中兩位並不是這樣，大家會在一起反而是因為對方的不同。就以我爸爸媽媽為例，他們就是這樣的配搭，媽媽都親口說，爸爸絕對不是自己的理想對象。我反問她︰『哪為何要嫁給他呢?』你說凹凸好，是和而不同都好，走在一起的不一定要是同類人，他們最感人的地方是水和火，大家找到交融點，而這一點就成功令二人可以走下去。」

（陳順禎 攝）

鳴謝︰

張敬軒

化妝︰Cyrus Lee

髮型︰Ritz Lam @ Myos

形像︰Constance Lee

Serrini

化妝︰Anise Ma

髮型︰York

形像︰Charles

服飾︰Molly Goddard

鞋︰Christian Louboutin

首飾︰FRED