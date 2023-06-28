新版超人｜DC落實最終人選　顏值直逼亨利卡菲爾

自占士根（James Gunn）執掌DC影業主席後，實行大改革，原定由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人，已於《黑亞當》（Black Adam）的彩蛋現身，鋪定路拍續集。不過當占士根接管後計劃將胎死腹中，更表明另覓人選演超人。今日（28/2），DC亦正式向外畀公布最新超人人選，會由曾演出《紙牌屋》第六季，現年29歲的David Corenswet擔任。



亨利卡菲爾飾演的超人，只正正式式拍過三部電影，獨立作品更只有一部《超人︰鋼鐵英雄》。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

自占士根執掌DC後，首部公映電影《閃電俠》（The Flash）獲不少好評，只是票房未算有突破大升，故打後親自編劇和執導，預計2025年上畫的《Superman: Legacy》，更加不容有失。再者，DC影業一直視未能令超人重振雄風而耿耿於懷，所以更需要畀足力。

David Corenswet本身都有幾分似亨利卡菲爾的豪邁。（DavidCorenswet＠IG）

David Corenswet惜肉如金，甚少發布騷肌相。（DavidCorenswet＠IG）

而電影亦落實由演出過《紙牌屋》等影集的David Corenswet。論知名度其實不算高，最大討論度反而是一次被拍到在海邊著泳褲，雄偉的立體感引起熱烈討論，而在其IG有張騷肌相亦叫人對他演超人信心大增。

DC同日亦公布女主角人選，是劇集《The Marvelous Mrs. Maisel》的主角，現年32歲的麗素布斯南（Rachel Brosnahan），演技備受肯定，更憑該劇於並於2018年，奪得金球獎喜劇類最佳女主角獎。至於新故事方面，早前占士根已提及《Superman: Legacy》不完全是一個起源故事，會有較大篇幅放在超人當上初出茅廬記者的故事。占士根︰「重點是超人如何從氪星人血統、人類身分中取得平衡，他是真理、正義的美國夢化身。」雖然電影即將開拍，不過遇上編劇罷工潮，未知會否趕及原定的2025年7月11日上映。