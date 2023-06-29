秘密入侵︱百萬斯克魯爾人集合地球　連Fury局長老婆都係外星人？

Marvel最新劇集《秘密入侵》（Secret Invation）昨日（28日）推出第二集，繼續由森姆積遜（Samuel Jackson）飾演的Fury局長揭發「斯克魯爾人」（Skrull）透過化身為地球人入侵地球，企圖以地球為家的陰謀。繼上集兩位神盾局要員在劇情中先後陣亡，Fury局長需要孤身上路，與僅餘的斯克魯爾人盟友Talos合作，阻止年輕一代的斯克魯爾人侵略地球。

在神盾局兩大要員在《秘密入侵》上集陣亡後，Fury局長需要孤身上陣拆解斯克魯爾人的危機。（《秘密入侵》劇集劇照）

第二集劇情中，Fury局長因為上集在莫斯科無法阻止斯克魯爾人策動的連環大爆炸，造成超過2000人身亡，令美俄關係瞬間轉差，幾乎釀成第三次世界大戰。而美國的北約盟友亦紛紛將矛頭指向在現場監視畫面出現過的Fury局長，立場全部轉向俄羅斯一方，令形勢急轉直下。

神盾局長Nick Fury與《復仇者聯盟》裡首度登場的Agent Hill，一直合作無間，但多年戰友亦於上集身亡。（《秘密入侵》劇集劇照）

Fury局長一邊逃亡俄羅斯，一面嘗試拆局，但卻在逃亡的列車上，與好友兼斯克魯爾人盟友Talos坦誠對話，Talos竟透露原來自己曾向流亡外星的斯克魯爾人發放訊號，讓他們來到地球集合，人數竟多達百萬，此消息令Fury局長非常震驚，怪責Talos有心隱瞞情報，二人的盟友關係亦瞬即破裂！

Fury局長與斯克魯爾人盟友Talos，在逃亡的列車上，坦誠指原來斯克魯爾人來到地球的人數多達百萬。（《秘密入侵》劇集劇照）

Fury局長指責Talos沒有將斯克魯爾人來地球集合的情報告訴他，盟友關係瞬即破裂。（《秘密入侵》劇集劇照）

而復仇者之一，「鋼鐵愛國者」為了拆局，亦代表美國出席北約峰會，會後卻通知Fury他被解僱，不再代表神盾局。於是Fury局長唯有孤身上路，嘗試自行解決斯克魯斯人的危機。

復仇者之一的鋼鐵愛國者，代表美國出席北約峰會，嘗試為Fury局長拆局。（《秘密入侵》劇集劇照）

但鋼鐵愛國者同時亦為Fury帶來他被解僱的消息，令Fury震怒！（《秘密入侵》劇集劇照）

最後Fury在走投無路下，便獨自駕車回家，家中卻有一位斯克魯爾女士正在煮飯。Fury見到女士之時，她便已化身成為一位非裔婦人，並叫Fury重新戴上婚戒，歡迎他回到家中，二人更於本集結束前擁吻。看來私生活從未曝光的Fury，連妻子也是斯克魯爾人，雖然未知Fury是否知情，然而卻足見斯克魯爾人在地球的生活已完全滲透，人類亦無從識別人與斯克魯爾人。

在Fury家中，竟然有一位斯克魯爾女士在煮飯。（《秘密入侵》劇集劇照）